Meurer kommt nach Siegburg: Sozialpfarrer lädt zu Gespräch über katholische Kirche

Siegburg -

„Was ist mit der Kirche los?“, zu dieser schwierigen Frage hat die katholische Pfarrgemeinde Sankt Servatius den bekannten Kölner Pfarrer Franz Meurer zu einem Gesprächsabend eingeladen. In Höhenberg/Vingst hat er sich „durch sein vorbildhaftes caritatives Handeln weit über Kölner Stadtgrenzen hinaus einen Namen als Sozialpfarrer gemacht“, heißt es in der Einladung. Beginn ist am Dienstag, 13. Juli, 19 Uhr, in der Kirche Sankt Anno, Kempstraße 1. Anmeldung im Pastoralbüro, 02241/97 16 90, oder per E-Mail. (ah)

pfarrbuero@servatius-siegburg.de