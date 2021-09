In Troisdorf gestellt: Gewalttätiger Ladendieb versetzt Mitarbeiter Kopfstöße

Troisdorf -

Ein Troisdorfer Ladendieb hat am Montagnachmittag einen Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters mit zwei Kopfstößen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 52-jährige Mitarbeiter den jungen Mann beobachtet, als dieser Lebensmittel, Bier und Zigaretten aus dem Supermarkt „Im Zehnfeldt“ im Stadtteil Sieglar in seinen Rucksack verstaute, ohne zu bezahlen die Filiale verließ und auf den Parkplatz ging.

Vor der Tür sprach der Mitarbeiter den 25-Jährigen auf den Diebstahl an. Der Mann wollte seinen Weg jedoch fortsetzen, weshalb der Mitarbeiter des Discounters versuchte, ihn ihn am Arm festzuhalten. In dieser Situation versetzte er dem Angestellten die Kopfstöße und verletzte ihn im Gesicht. Daraufhin kamen zwei weitere Zeugen dem Verletzten zur Hilfe. Der Tatverdächtige stieß einen von beiden in einen Bauzaun. Schließlich gelang es den Zeugen aber doch, den jungen Troisdorfer festzuhalten, bis die Polizei eintraf.



Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig fest. Er wird einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt. (ps)