Troisdorf – Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Troisdorf konnte die Polizei größere Mengen an Drogen sicherstellen – unter anderem durch einen Griff ins Klo. Nach Zeugenhinweisen auf Drogenhandel in dem Mehrfamilienhaus hatten die Beamten sich am Mittwoch gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, weil der begründete Verdacht bestand, die Verdächtigen könnten die Drogen vor dem Zugriff entsorgen. Einer der Beschuldigten versuchte vor Ort, eine größere Menge mutmaßliches Heroin in der Toilette runterzuspülen, die Beamten konnten dies verhindern.



In der Wohnung wurden mehrere hundert Gramm Heroin, einige Gramm Kokain, diverse verschreibungspflichtige Medikamente und fast 20.000 Euro Bargeld sichergestellt.



Die vorläufig Festgenommenen, drei Männer und eine Frau, mussten später wieder freigelassen werden, da noch keine Haftgründe vorlagen. Gegen sie wird weiterhin wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels ermittelt. (lani)