Troisdorfer Tierheim: Innenausbau des Hundehauses dauert länger als erwartet

Troisdorf -

Vorigen Monat wurde der Neubau des Tierheimes in Troisdorf an der Siebengebirgsallee offiziell vom Bauamt abgenommen. „Jetzt muss noch die Einrichtung komplettiert werden, und dann können die Hunde endlich in ihr neues und gemütliches Haus umziehen“, so Helga Berben, Vorsitzende des Tierschutzvereines. Vor allem die Einrichtung der 22 Boxen ist das Hauptproblem. Vom Schreiner müssen nach Maß in jedem einzelnen Raum Etagenplätze und Ruhezonen gefertigt werden. „Das braucht seine Zeit.“

Architekt Peter Blödorn hat das Haus und das Konzept ehrenamtlich entwickelt. „Die Hunde, die aus den verschiedensten Gründen zu uns kommen, haben meist in Wohnungen gelebt“, sagt er. „Im alten Hundehaus wurden sie in Käfigen untergebracht. Neben dem Verlust der gewohnten Heimat war diese für die Tiere ungewohnte Umgebung ein Stressfaktor.“ Deshalb hat das neue Hundehaus Zimmer. „Allerdings kann man nicht einfach eine alte Couch oder den legendären Ohrensessel dort hineinstellen. Die Hunde würden sich drauflegen, und die Möbel wären in kürzester Zeit völlig verschmutzt“, so Berben.

Über insgesamt 22 Boxen verfügt das neue Hundehaus des Tierschutzvereins. Die Boxen sind wie Zimmer gestaltet. Stefan Villinger Foto:

Hundebadezimmer bereits fertiggestellt

Deshalb wurde die Idee mit den Holzgestellen geboren. Auf verschiedenen Ebenen gibt es für die Hunde Ruhemöglichkeiten in Körben. „Diese Konstruktionen bieten noch einen weiteren Vorteil“, so Berben, „kleine Hunde mit kurzen Beinen können dort so hoch klettern, dass sie problemlos durchs Fenster in den Flur schauen können.“

Im September vorigen Jahres war das neue Hundehaus bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt worden. Tierfreunde gingen davon aus, dass es auch zeitnah bezogen wird. „Optisch hatte es schon den Eindruck erweckt, dass es fast fertig ist“, so Architekt Blödorn, „aber viele kleine Dinge haben noch gefehlt.“ Durch die Bauweise mit Fertigteilen sei der Rohbau schnell fertig gewesen. Der Innenausbau habe aber seine Zeit gebraucht. „Das ist eigentlich bei vielen Projekten so, bei der nicht täglich eine Bauleitung vor Ort nach den Dingen schaut.“

Doch mittlerweile sind bis auf die Inneneinrichtung alle anderen Dinge im Haus fertig. Das sieht man zum Beispiel beim neuen Hundebadezimmer. Es wurde in den letzten Tagen fertiggestellt, die Silikonfugen sind noch feucht. „Sie trocknen aber schnell aus“, so Vorstandsmitglied Axel Struckmeier. „Vielleicht wurde das neue Hundehaus im vorigen Jahr einfach zu früh der Öffentlichkeit vorgestellt.“

Spender für Spielplatz gesucht

In den Außengehegen fehlt bei einigen Ausläufen an den 2,40 Meter hohen Gitterabtrennungen noch ein Übersprungschutz. „Unsere großen Hunde kommen mit Anlauf schon sehr hoch und könnten dann vielleicht rausklettern“, so Berben. Bei den benachbarten großen Auslaufflächen wurde das direkt berücksichtigt. Die Hunde können dort im Rudel den Tag verbringen. „Wir suchen noch Spender, die helfen, dass ein kleiner Spielplatz auf dem Gelände gebaut werden kann“, so Berben. Große Betonröhren und Traktorreifen könnten dafür Elemente sein.

„In nächster Zeit wird das neue Hundehaus sicher bezogen werden“, so die Vereinsvorsitzende, die ihre Tätigkeit im Ehrenamt ausübt. Berben will aber keinen festen Termin nennen. „Es tauchen immer wieder Probleme auf, die wir heute noch nicht ahnen können. So wird der Bau der Inneneinrichtung sicher Zeit brauchen.“ Der Umzug soll bald vonstattengehen. Beim Gang durch das alte Hundehaus mit seinen engen Gitterkäfigen fällt der Kontrast zum modernen Bau auf. An der Decke haben sich durch stetigen Wasserfluss nach Undichtigkeiten Stalaktiten gebildet, Rost hat den Beton an zahlreichen Stellen abplatzen lassen, die Stahlbewährung liegt frei. Was mit dem maroden Gebäude passiert, ist noch nicht klar. „Nach dem Umzug der Hunde sehen wir weiter“, so Berben.