Bonn/Troisdorf -

Der Mann ist klein und wendig und wiegt keine 60 Kilogramm. Einen Balkon in der ersten Etage schafft er – wie ein Akrobat – wohl mit einem leichten Sprung. Zuvor soll der 36-Jährige auf einem schwarz-weißen Mountainbike nachts durch Troisdorf gefahren sein, dabei interessierten ihn vor allem geöffnete Fenster.

Das Risiko, bei den Einbrüchen schlafende Bewohner zu wecken, soll der Täter dabei in Kauf genommen haben. Doch genau das führte dazu, dass er nach drei Einbrüchen erwischt wurde.

Vor dem Bonner Landgericht muss sich der Mann, der drogenabhängig ist und seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder straffällig wurde, wegen räuberischen Diebstahls, Hehlerei, aber auch Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie wegen Drogendelikten verantworten.

Verfolgung mit dem Fahrrad

Laut Anklage soll er unter anderem am 5. Juli 2020 um 6.30 Uhr über eine geöffnete Balkontür – es war Hochsommer – in die Wohnung einer 68-Jährigen eingedrungen sein und ihre Handtasche gestohlen haben, in der sich neben Organspende-Ausweis, Rentnerpass und Handy auch Desinfektionsmittel befanden; zudem schnappte er sich aus zwei Porzellanschalen noch 380 Euro.

Die Frau wachte auf, erschreckte sich und stieß einen Schrei aus. Der Einbrecher flüchtete über das Balkongeländer, trat in die Pedale, doch ein Nachbar, der den Schrei gehört hatte, verfolgte ihn auf seinem eigenen Fahrrad. Erst als der Angeklagte eine schwarze Waffe zog und drohte „Ich erschieße dich. Eins, zwei, drei“, ließ der 62-Jährige von der Verfolgung ab. Ob die Waffe echt oder eine Attrappe war, konnte – laut Anklage – später nicht mehr ermittelt werden.

Mit allen Mitteln gewehrt

Vier Tage später soll der Angeklagte in das Schlafzimmer eines Ehepaares im Hochparterre eingestiegen sein, die ebenfalls aufwachten. Die Eheleute, 66 und 75 Jahre alt, jedoch verfolgten unerschrocken die dunkle Gestalt, die mit fünf Euro Beute aus einer roten Schale den schnellen Rückzug über den Balkon angetreten hatte und ihr Fahrrad bestieg, um davonzufahren.

Als der Flüchtende vom Fahrrad fiel, stürzte sich die 66-Jährige auf ihn. Der Einbrecher jedoch wehrte sich laut Anklage mit allen Mitteln. Zunächst soll er die Frau, die ihn an der Jacke festhielt, in den kleinen Finger gebissen haben.

Als selbst das nichts half, zog er ein Taschenmesser, drohte: „Ich steche euch ab“, aber das Messer ließ sich nicht öffnen. Erst als bei der 66-Jährigen die Kraft nachließ, konnte er sie, so die Anklage wegstoßen – und flüchtete.