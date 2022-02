Zweiter Einbruch binnen kurzem: Unbekannte stehlen Katzenstreu in Troisdorfer Tierheim

Troisdorf -

In der Nacht zu Donnerstag sind erneut sind Einbrecher in das Troisdorfer Tierheim eingedrungen. Nach Angaben der Polizei kletterten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 6 Uhr über einen mit Stacheldraht bewehrten Metallzaun um das Tierheim an der Siebengebirgsallee.



In der Raucherzone vor dem Hauptgebäude deckten sie einen Bewegungsmelder mit einem Tuch ab und entwendeten vier Säcke Katzenstreu, die dort in einem Einkaufswagen gelagert waren. Mithilfe einer hochkant aufgestellten Holzpalette kletterten sie über den Zaun zurück und flüchteten unerkannt. Das Tierheim berichtete auch auf seiner Facebook-Seite über den zweiten Einbruch binnen kurzem.

Bei einem Einbruch vor einem Monat hatten Diebe Futter aus dem Tierheim entwendet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (ps)