Köln – Alle Sirenen im Kölner Stadtgebiet sowie in den Kreisen, kreisfreien Städten und den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen werden in regelmäßigen Abständen getestet.

Sirenen in Köln und ganz NRW: Probealarm am 8. September

Für einen landesweiten Probealarm haben am Donnerstag, 8. September, in Nordrhein-Westfalen fast 5600 Sirenen geheult. Das hatte das NRW-Innenministerium in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Im vergangenen März war der sogenannte Warntag wegen des Ukraine-Kriegs verschoben worden.

Dies wurde nun nachgeholt. „Beim Probealarm geht es auch darum, die Menschen für Notlagen für die entsprechenden Töne zu sensibilisieren“, sagte eine Sprecherin den NRW-Innenministeriums auf Anfrage.

Am sogenannten Warntag wurde auch die Warn-Apps getestet. Der bundesweite Warntag wird in diesem Jahr am 8. Dezember stattfinden. Beim landesweiten Warntag wird in regelmäßigen Abständen geprüft, ob die Systeme noch funktionieren. Der Probealarm soll aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, wie sie sich im Notfall verhalten sollen. Auch Warn-Apps werden an dem Tag auslösen.

Wie wird gewarnt?

Ein Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist.

Das sollen Bürger beim Sirenensignal im Ernstfall tun

- geschlossene Räume aufsuchen

- Fenster und Türen schließen

- Radio einschalten und auf Durchsagen achten sowie Nachrichtenseiten checken

- Nachbarn unterrichten und

- auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten.

Die Notrufnummern 110 und 112 bitte nur bei wirklichen Notfällen anrufen.

Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Wie klingt der Testton? Entwarnung – Warnung – Entwarnung

Entwarnung:

Eine Minute Dauerton.

Warnung:

Auf- und abschwellender, ununterbrochener Heulton.

Darauf folgt nochmal der Entwarnungs-Ton

Informationen gibt es auch unter www.warnung-der-bevoelkerung.de.

Hier können Sie sich den Ton auf der Seite des NRW-Innenministeriums anhören.

Der landesweite Sirenenalarm zur Probe wird in Nordrhein-Westfalen normalerweise an jedem zweiten Donnerstag im März ausgelöst. Der nächste bundesweite Warntag soll am 8. September 2022 stattfinden. Darüber hinaus gibt es kreisweite Warntage.

Rund 5500 Sirenen in Nordrhein-Westfalen

Die Probealarme sollen der technischen Überprüfung der rund 5500 Sirenen in Nordrhein-Westfalen dienen und die Bevölkerung sensibilisieren. Das Land plant für September außerdem einen Landeswarntag, bei dem neben den Sirenen auch die Alarmierung über Medien, etwa Radio oder Apps, getestet werden soll. Innenminister Reul hatte sich mehrfach für mehr Sirenen in NRW - möglichst in allen 427 Kommunen - ausgesprochen.

Die Entscheidung, auf welche Weise vor Notfällen gewarnt wird, liegt aber bei den

