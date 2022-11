Düren – Eine 49-Jährige Dürenerin wurde am Dienstag in einem Parkhaus in der Schützenstraße von einem Unbekannten angegriffen. Der bisher unbekannte Mann schlang einen Arm um sie und forderte sie auf ruhig zu sein. Die 49-Jährige hat dennoch laut geschrien und ihn damit abgeschreckt. Ohne Beute verließ der Unbekannte schnell das Parkhaus. Nach Angaben der Frau, hatte er es auf ihre Handtasche abgesehen. Die Polizei ermittelt noch an dem Fall und sucht den noch unbekannten Mann. (red)