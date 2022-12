Schnee in Köln und NRW: Ein Fahrradfahrer fährt in Köln durch den Schneematsch. (Archivbild)

Zum Start in die neue Woche hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee vorausgesagt und vor Frost und Glätte gewarnt. Nicht nur im Bergland und höheren Gebieten rund um Köln kann es zu Neuschnee kommen, teilt der Wetterdienst am Montagmorgen mit.

Demnach hat ein Tief Nordrhein-Westfalen erfasst, das sich im Laufe des Tages langsam nach Osten verlagert. Der Wetterdienst rechnet mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, ob dieser allerdings liegen bleibt, ist noch unklar.

Wetter in Köln: Temperaturen um 0 Grad – Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte

In Köln bleibt es am Montag bei winterlichen Höchsttemperaturen von maximal 2 Grad Celsius. Dabei gilt zeitweise eine Regen- bzw. Schnee-Wahrscheinlichkeit von bis zu 90 Prozent. Unter 0 Grad fallen die Temperaturen in Köln aber zunächst nicht.

Der Wetterdienst hat für Köln und die umliegenden Regionen wie den Rhein-Erft-Kreis, den Rhein-Sieg-Kreis, Oberberg und den Kreis Euskirchen sowie Leverkusen Warnungen vor Glätte und Frost ausgesprochen. Verkehrsteilnehmende sollten sich vorsichtig auf Straßen bewegen.

Schnee in NRW: Größte Chancen auf weiße Landschaft nur am Montag

Am Dienstag bleibt es laut Wetterdienst weiterhin meist bedeckt und nebelig trüb – auch hier sollten besonders morgens Autofahrerinnen und Autofahrer vorsichtig sein auf der Straße. Weiterhin kann es zu Schneefall in und um Köln kommen.

Die Temperaturen steigen am Dienstag aber wieder leicht: Bei Höchsttemperaturen tagsüber von bis zu 5 Grad Celsius und einer Schneeregen-Wahrscheinlichkeit von bis zu 50 Prozent ist es wohl schnell wieder vorbei mit den weißen Flocken.

Auch am Mittwoch bleiben die Temperaturen bei 5 Grad Celsius und sinken maximal auf 1 Grad ab. Anders als am Montag und Dienstag gibt es am Mittwoch auch vereinzelte Chancen auf Sonne, die die Regenwolken vertreibt. (mab)