Dienstagvormittag, 29. November, und im weiteren Tagesverlauf wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in NRW verbreitet bedeckt, teils neblig-trüb. Vor allem in der Mitte und im Osten kann es zeitweise leichte Regen oder Sprühregen geben, im Westen bleibt es oft niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis neun Grad, in Hochlagen um vier Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch, 30. November, bleibt es bedeckt, örtlich gibt es noch leichten Regen oder Sprühregen, im Nordwesten soll es weiterhin oft niederschlagsfrei bleiben, mit Tiefstwerten von sechs bis zwei Grad.

Auch die restliche Woche bleibt es laut DWD wechselhaft, bewölkt, leicht windig und neblig-trüb, mit einzelnen Schauern. Am Mittwoch wird es dabei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad geben.