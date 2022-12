Der Freitag startet stark bewölkt. Vereinzelt kann es dabei am Morgen zu leichtem Regen kommen. Ab dem Mittag zieht aus Südwesten kräftiger und anhaltender Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Der Regen soll laut DWD den ganzen Tag bis in den späten Abend anhalten. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 9 und 12 Grad.

Am Nachmittag wird es besonders im höheren Bergland stürmisch. Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h werden vom DWD erwartet. Außerdem hat der Wetterdienst eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Allerdings gilt diese nicht in NRW sondern in Baden-Württemberg und Bayern. In Leverkusen und dem Bergischen Land gilt die Warnung vor markantem Wetter, eine Vorstufe der Unwetterwarnung.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt und auch der Regen lässt nur vereinzelt nach. An Heiligabend bleibt das Wetter ähnlich. Höchstwerte zwischen 8 bis 12 Grad. Stürmische Böen sind im Bergland weiterhin möglich, wie der DWD mitteilt. (red)