Wetter in Köln und der Region: Sonntag sonnig – neue Woche startet mit Regen und kühler

Offenbach -

Sonne, ein paar Wolken und recht milde Temperaturen: Nordrhein-Westfalen hat ein überwiegend freundliches Wochenende hinter sich. Der Sonntag bleibt ebenfalls trocken und weitesgehend sonnig bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

Auch zum Wochenstart bleibt es in weiten Teilen des Landes noch heiter, am Montag scheint fast überall die Sonne. Im Verlauf der Woche wird es dann allerdings kühler und regnerisch. Ab Dienstag ziehen Wolken auf und es kommt fast überall in Nordrhein-Westfalen zu Niederschlägen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 11 Grad. (red)