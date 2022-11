In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen auf einen Kälteeinbruch und mitunter auch Schnee gefasst machen. In einer Linie vom Niederrhein ins Sauerland hat es am Samstag teilweise geschneit. Wo der Schnee liegen bleibe, könne es auf den Straßen glatt werden, so ein Mitarbeiter des DWD.

Im Rheinland liegen die Werte am Sonntag zwischen 5 und 7 Grad, sonst zwischen 1 und 4 Grad. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind, der am Sonntagabend vor allem in der Eifel deutlich zunimmt.

Wetter in Köln und NRW: Kälteeinbruch am Sonntag – Frost und Glätte auch zum Wochenstart

Am Sonntag wird es gebietsweise nochmal richtig kalt. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sinken die Temperaturen im Weserbergland auf bis zu -10 Grad. Auch in Köln und Umgebung wird es nochmal kalt, für die Nacht zu Montag sind örtlich Werte unter dem Gefrierpunkt prognostiziert.

In der Folge kann es auch am frühen Montagmorgen und am Sonntagabend gebietsweise zu Glätte und Frost kommen. Vor allem, weil sich im Rheinland auch noch Schnee und Regen zu den tiefen Temperaturen gesellen.

Montag wird es dann langsam wärmer, bei Höchstwerten von 6 bis 9 Grad. Es bleibt überwiegend trocken, in der Nacht zu Dienstag zieht dann wieder Regen auf und bringt Tiefstwerte von bis zu 0 Grad mit sich. (red)