Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Köln und der Region vor starken Wind- und Sturmböen. Die Warnung gilt bis zum Freitagabend, 18 Uhr. Außerdem deuten die Prognosen des DWD auf Gewitter und Dauerregen hin, der wohl auch in den kommenden Tagen anhalten wird.

In Köln warnt der DWD ab Freitagmorgen, 10 Uhr, von Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h, in der Nähe von Schauern und Gewitter können auch Sturmböen auftreten. In Teilen des Oberbergischen Kreises und des Kreises Euskirchen-Eifel sei mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h zu rechnen.

Wetter in Köln und der Region: Temperaturen bis maximal 13 Grad

Die Temperaturen bleiben dabei zunächst mild, bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad. Durch den Dauerregen fallen laut DWD durchschnittlich zwischen 30 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter über die kommenden 12 Stunden.

In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen stark ab, von Westen beruhigt sich die Wetterlage langsam ein wenig und die Schauer klingen ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 4 Grad, im Bergland um den Gefrierpunkt.

Das Wochenende startet am Samstag mit milden Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad, von Westen ziehen erneut starke Schauer auf. Es bleibt in allen Lagen windig, vor allem im Bergland kann es zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zu Sonntag sinken die Werte auf 6 bis 3 Grad, in höheren Lagen erneut um den Gefrierpunkt.

Auch am Sonntag kommt es vermehrt zu Schauern, die Temperaturen sinken weiter auf Höchstwerte von maximal 5 bis 9 Grad. In der Nacht zu Montag erwartet der DWD Schnee in höheren Lagen ab 400 bis 600 Metern, wodurch die Straßen auch glatt werden können. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Montag auf 4 bis 2, im Bergland auf -1 Grad. (shh)