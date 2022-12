Spaziergängerinnen im Regen auf der Hohenzollernbrücke in Köln. (Symbolbild)

Das Wetter in Köln und der Region bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die Tage zwischen Weihnachten und Silvester viel Regen, vereinzelte Sturmböen und vor allem wenig Sonne an.

Der Dienstag startet zunächst mit vielen Wolken, nur vereinzelt kommt die Sonne mal durch. Tagsüber kann es teilweise zu Schauern kommen, zum Abend hin frischt der Wind vor allem in höheren Lagen, es kommt zu einzelnen Windböen. In etwas höheren Lagen sind auch Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, in höheren Lagen bei 3 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch kühlt es bis auf -1 Grad ab, tagsüber dann viele Wolken und Regen. Dafür wird es etwas milder, bei Höchstwerten um 7 bis 12 Grad, in höheren Lagen 5 Grad.

Wetter in NRW: So sind die Aussichten auf Schnee nach Weihnachten

Die Aussichten auf Schnee bleiben auch in den kommenden Tagen gering. Der DWD kündigt vor allem viele Regenschauer an, selbst im Sauerland kommen die Temperaturen aber auch nicht unter den Gefrierpunkt. Stattdessen sind für Donnerstag und Freitag erneut vereinzelte Windböen angekündigt.

Zum Wochenende pendeln sich die Temperaturen bei etwa 10 Grad ein, vereinzelt gelange sie nachts auch noch unter den Gefrierpunkt. Schnee und vor allem Frost sind bis Anfang Januar aber nicht zu erwarten. (shh)