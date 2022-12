Ein Streufahrzeug verteilt am Montagmorgen Streumittel in der Innenstadt von Hannover. In weiten Teilen Deutschlands und in ganz NRW gab es Warnungen vor Glatteis.

Glatteis hat in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Montag zu Chaos geführt, es kam zu Unfällen, Schulen und Kitas blieben dicht. Nun erwartet der Wetterdienst, dass die Glatteis-Gefahr abnimmt.

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Glatteis in Köln, die von Sonntag ab 21 Uhr galt, wurde am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben. Dennoch bleibt gebietsweise mit Glätte zu rechnen. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen, rät der DWD.

In weiten Teilen von NRW kam es zu Verkehrsunfällen und vielen Einsätzen für Polizei und Feuerwehr. Bei den Kollisionen blieb es nach ersten Informationen aber fast ausschließlich bei Blechschäden. In Meinerzhagen (Märkischer Kreis) wurde der Fahrer eines Streuwagens leicht verletzt, weil dieser umkippte.

Wetterdienst: Glatteis-Gefahr nimmt ab – Tipps für Pendler

Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen. Sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Glatteisgefahr ließ im Laufe des Montags nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder nach. Laut Schilderung einer Meteorologin gab es in ganz NRW bis rund 4 Uhr am Morgen Minustemperaturen am Boden. Ab 5 Uhr entspannte sich dann die Lage zum Beispiel im Ruhrgebiet wieder, so dass viele Pendler vom Glatteis nichts mitbekamen. Ausnahmen blieben bis zum Mittag Ostwestfalen und höher gelegene Regionen.

Stadt Düsseldorf schließt Schulen und Kitas wegen Glättegefahr

Als Folge auf die amtliche Unwetterwarnung hatte die Stadt Düsseldorf bereits am späten Sonntagabend entschieden, dass Schulen und Kitas wegen der Extremwetter-Lage in Düsseldorf geschlossen bleiben. Die Stadt Düsseldorf machte auf die schließenden Schulen und Kitas unter anderem via Twitter aufmerksam.

Regen statt Glatteis: Wetterdienst erwartet deutlich mildere Temperaturen

Der Deutsche Wetterdienst erwartet nach den eisigen Nächten und dem Glatteis am Montagmorgen deutlich wärmeres Wetter in den kommenden Tagen: In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt, in höheren Lagen schließt der DWD Eisregen nicht aus. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 8 bis 12 Grad, der Himmel bleibt meist stark bewölkt und es kommt zu Regenschauern.

Am Mittwoch wird es laut Wetterdienst meist stark bewölkt, Regen gibt es dafür nur vereinzelt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad Celsius, während ein mäßiger bis frischer Wind weht. Im Bergland kann es allerdings zu Böen und starkem Wind kommen. (pst/mab/shh/dpa)