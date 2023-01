In den nächsten Tagen wechseln sich in Nordrhein-Westfalen immer wieder Tiefdruckgebiete mit kurzen Zwischenhochphasen ab. Dabei wird mit einer südwestlichen bis westlichen Strömung milde Meeresluft ins Land geführt.

Der Donnerstag beginnt mit vielen Wolken, begleitet von Regenschauern. Im Laufe des Tages bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und in Richtung Nachmittag häuft sich der schauerartige Regen. Die Höchsttemperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst zwischen 8 und 12 Grad.

Wind am Nachmittag nachlassend

Heute Vormittag ist es teils noch windig, im Flachland mit Böen um 55 Kilometer pro Stunde. In höheren Lagen zwischen Siegerland und Ostwestfalen und exponiert in der Eifel treten starke bis stürmische Böen mit 50 bis 70 Kilometer pro Stunde auf. Erst am Nachmittag soll der Wind nachlassen.

In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Zu Beginn der Nacht tritt weiter Regen auf, dieser lässt im Verlauf aber deutlich nach. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 9 bis 6 Grad, im höheren Bergland bei 6 bis 4 Grad.

Am Freitag zunächst bedeckt

Am Freitag wird es zunächst bedeckt, mit etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Dabei mäßiger Wind und vereinzelt starke, teils auch stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und etwas Regen. (red)