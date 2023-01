In der ersten Januarwoche bleibt das Wetter zunächst ungewöhnlich mild. Für die kommenden Tage meldet der deutsche Wetterdienst (DWD) teilweise Sturmböen und Schauer, die von Westen her über Nordrhein-Westfalen ziehen. Die Temperaturen pendeln dabei um die 10-Grad-Marke herum.

Der Dienstag beginnt wechselhaft mit vereinzelten schwachen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Frad im Flachland. Im Bergland sinken sie auf 5 bis 8 Grad.

Stürmische Böen ab Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es meist bedeckt. Zunächst regnet es fast überall, im Laufe des Tages lockert es dann teilweise auf. Es kommt nur noch ortsweise zu einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen steigen dabei auf 9 bis 13 Grad, in Hochlagen etwas kühler bei 6 bis 9 Grad. Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es mild, die Temperaturen bleiben bei 10 bis 7 Grad. In flacheren Lagen ziehen teils stürmische Böen auf. Im Bergland meldet der DWD auch stärkere Sturmböen.

Richtung Wochenende ändert sich am Wetter nicht viel. Die Temperaturen bleiben 8 bis 13 Grad. Wind und Regen halten weiter an. (red)