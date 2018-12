Köln -

Timo Horn: Den Schlussmann traf bei allen drei Gegentoren keine Schuld. Hatte kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen. – Note: 3



Benno Schmitz: Setzte in einer hektischen Partie auf sichere Aktionen. Ein unauffälliger Auftritt des risikoscheuen Rechtsverteidigers. – Note: 3



Jorge Meré: Der junge Spanier bestätigte seine starke Form mit einer weiteren abgeklärten Vorstellung. Gut in der Spieleröffnung und dem Antizipieren von Bällen. – Note: 3+



Rafael Czichos: Erwischte mit seinem Verstolperer nach nicht einmal 30 Sekunden einen schlimmen Einstieg in die Begegnung. Stabilisierte sich danach. – Note: 4



Jonas Hector: Der Nationalspieler rückte für den gelbgesperrten Marco Höger in das defensive Mittelfeld. Hielt kämpferisch dagegen, sah dabei seine fünfte Gelbe Karte. – Note: 3



Marcel Risse: Agierte in vielen Aktionen zu unpräzise. Hübschte seine mäßige Darbietung mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 auf. – Note 3-



Salih Özcan: Verlebte in der Mittelfeldzentrale einen grausamen Abend. Reihe technische Fehler und Ballverluste aneinander und verschuldete das dritte Gegentor durch einen hanebüchenden Querpass. Mit Abstand schwächster Kölner. – Note: 5



Dominick Drexler: Mit weitaus weniger Einfluss als noch gegen Magdeburg. Mühte sich vergeblich, die Kölner Offensive in Schwung zu bringen. – Note: 4+



Jannes Horn: Der Linksaußen schlug selten brauchbare Flanken aus dem Halbfeld. Zu zaghaft und zögerlich. – Note: 4



Jhon Cordoba: Der Kolumbianer war fleißig und viel unterwegs. Vergab früh seine einzige zwingende Möglichkeit des Spiels. – Note: 3



Simon Terodde: Baute sein Torkonto auf 22 Treffer mit einer geistesgegenwärtig großartigen Aktion aus. Ließ am Ende allerdings auch zwei gute Chancen ungenutzt. – Note: 3



Louis Schaub: Bereitete nach seiner Einwechslung Risses Tor per Hacke vor. – Note: 3+



Serhou Guirassy: Konnte die vierte Saisonniederlage nicht mehr abwenden. – Note: - (cto)