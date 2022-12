Bundesliga-Klassiker FC Bayern München gewinnt 3:2 bei Borussia Dortmund

Dortmund – Mit einem Sieg im Fußball-Klassiker bei Borussia Dortmund hat der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ausgebaut.

Die Münchner siegten am Samstag in einem hochklassigen und hitzigen Duell mit 3:2 (2:1). Damit bleiben die Münchner mit 34 Punkten Tabellenführer, der BVB folgt vier Zähler dahinter. Vor gut 15.000 Zuschauern gingen die Dortmunder durch Julian Brandt in Führung (5.), doch Torjäger Robert Lewandowski (9.) und Kingsley Coman (44.) drehten vor der Pause das Spiel.

Dem norwegischen Stürmerstar Erling Haaland gelang der Ausgleich (47.), doch erneut Lewandowski per Handelfmeter (78.) sorgte für die Entscheidung. BVB-Coach Marco Rose sah wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte. (dpa)