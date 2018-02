Olympische Spiele: Peter Draisaitl im Interview zum Eishockey-Halbfinale gegen Kanada

Köln -

Peter Draisaitl kennt sich aus mit Entscheidungsspielen bei Olympischen Spielen gegen Kanada. Der auf der Torlinie liegen gebliebene Penaltyschuss des aktuellen Trainers der Kölner Haie 1992 in Albertville ist deutsche Eishockey-Geschichte. Martin Sauerborn sprach mit dem 52-Jährigen im Vorfeld des Halbfinals der deutschen Mannschaft gegen Kanada.



Herr Draisaitl, welche Erinnerungen haben Sie an das Viertelfinale 1992 in Albertville?

(Schmunzelt) Ich kann mich beim besten Willen an nichts mehr erinnern.



Aus Trainersicht, was würden Sie der deutschen Mannschaft vor dem Halbfinale gegen Kanada mit auf den Weg geben?

Gehen Sie mal davon aus, dass Marco Sturm das einzig Richtige tun wird. Vor so einem Spiel macht es keinen Sinn, die Jungs mit zu vielen Informationen zu überfrachten. Die Spieler brauchen keinen Trainer, der ihnen noch ellenlange Märchen erzählt. Die Ansprache wird kurz und knackig sein und natürlich einige Informationen über die kanadische Auswahl enthalten. Den Rest erledigt das Team.



Aus Ihrer eigenen Erfahrung, wie fühlt man sich denn als Spieler vor einem olympischen K.o.-Spiel?

Ich muss Ihnen sagen, dass es schwer ist, dieses Gefühl in Worte zu fassen. Wenn ein Team zwei K.o.-Spiele in Folge gewonnen hat, sind die Spieler ganz sicher in einem Lauf. Es ist eine Mischung aus Anspannung, Nervosität und großer Freude.



Was gefällt Ihnen am Auftritt des Teams mit den drei Haien Moritz Müller, Christian Ehrhoff und Felix Schütz?

Alles, aber am meisten, dass sich kein Spieler auch nur einen Millimeter über die Mannschaft stellt. Die Jungs haben den Druck der Schweden in den letzten Minuten nach dem 3:3 ausgehalten. Das zeigt, wie charakterstark diese Truppe ist.