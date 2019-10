Ein breiter Cut unter dem rechten Auge, das Gesicht blutverschmiert, Krämpfe in den Beinen – aber niemals aufgeben. Mit einem einzigen Spiel hat sich Bastian Schweinsteiger einst im kollektiven deutschen Fangedächtnis unsterblich gemacht. Seine Leistung im WM-Finale 2014 in Rio gegen Argentinien gehört sicherlich zu den größten, die ein deutscher Nationalspieler je hingelegt hat. Aus Schweini war Herr Schweinsteiger geworden, aus dem „Chefchen“, wie ihn der Boulevard betitelt hatte, der Chef. Und Deutschland war zum vierten Mal Weltmeister.



Höhepunkt einer ambivalenten Karriere

Es war der Höhepunkt einer ambivalenten Karriere. Riesen-talent, schlampiges Genie, humorvolles Schlitzohr, nächtlicher Saunagänger (mit Cousine!), tragische Figur im „Finale dahoam“ und Held von Rio – bei Schweinsteiger gab es viele Höhen und so manche Tiefen.



Mit dem FC Bayern gewann Schweinsteiger 2013 die Champions League gegen Borussia Dortmund. dpa Foto:

Kaum ein deutscher Spieler hat so viele Titel gesammelt: Weltmeister, Champions-League-Sieger, achtmal deutscher Meister, siebenmal DFB-Pokalsieger. Aber auch so manche verloren, wie 2012 im Endspiel der Champions League in München, als Schweinsteiger im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß versemmelte.



Schweinsteiger hat sich in seinen 17 Jahren als Fußballprofi enorm gewandelt – auf und abseits des Platzes. Aus dem leichtfüßigen Flügelflitzer ist ein Stratege im Mittelfeldzentrum geworden. Aus dem Spaßvogel ein ruhiger Grandseigneur. Und aus dem heimatverbundenen Jungen von der Alm ein Weltbürger.



Nun hat er seine aktive Karriere beendet. Vorbei ist seine Zeit im Fußball aber sicher nicht. Trainer oder Funktionär, beim FC Bayern oder dem DFB. Schweinsteiger wird bestimmt zurückkommen. Und auch in neuer Rolle Eindruck hinterlassen.