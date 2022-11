Nach der Trennung nachgestellt 46-Jähriger soll Frau in Saarbrücken erstochen haben

Saarbrücken – Vor ihrem Wohnhaus ist am Dienstag in Saarbrücken eine Frau mit einem Messer erstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, steht ein früherer Partner der 48-Jährigen unter Tatverdacht. Nach dem flüchtigen 46-Jährigen wurde gefahndet.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Nachmittag im Stadtteil Dudweiler. Die Frau starb noch am Tatort, der Täter floh zu Fuß. Der Verdächtige soll dem Opfer nach der Trennung nachgestellt haben. Spuren am Tatort wiesen eindeutig auf ihn hin. (dpa)