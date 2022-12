Ähnliches Wetter hatte es in Madrid zuletzt 1984 und 1971 gegeben.

Madrid – Madrid will in den nächsten Wochen 80 000 Bäume fällen. Etwa fünf Prozent aller Bäume der spanischen Hauptstadt seien vor gut zwei Wochen vom Wintersturm „Filomena“ so schwer beschädigt worden, dass sie nun für die Madrilenen eine Gefahr darstellten, sagte der für Umwelt und Verkehr zuständige Stadtrat Borja Carabante der Zeitung „El Mundo“ (Montag).



Die Abholzungsaktion sei unumgänglich. Der konservative Politiker versprach eine Wiederaufforstung, für die es aber noch keine konkreten Pläne gebe. (dpa)