Sie lebe alleine und schaue deswegen nach Möglichkeiten, Kontakt zu haben und etwas gemeinsam mit anderen Menschen zu machen, erzählt Gabriele. Christina ist Pflegerin im Arnold-Overzier-Haus und findet es eine schöne Idee, Menschen zusammenzubringen und dabei Englisch zu sprechen. Margot ist gerade in Rente gegangen, findet das Konzept interessant und ist zunächst aus Neugier gekommen. Die drei Frauen stellen sich auf Englisch vor. Sie sind drei von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Angebots „Bring your breakfast – Gemeinsam frühstücken, gemeinsam sprechen“.

Das Angebot findet zum ersten Mal in der neuen AWO-Begegnungsstätte in der Rosenstraße 28 im Vringsveedel statt. Offiziell wird der neue Begegnungsort im Oktober eröffnet, einige Angebote sind aber bereits gestartet.

Offenes Haus für alle

„Dieser Begegnungsort ist eine Antwort auf die Einsamkeit. Er versteht sich als offenes Haus für alle – unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebenssituation. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, Teilhabe und das gemeinsame Gestalten des Zusammenlebens im Veedel“, erklärt Susanne Budkova, Leiterin der Engagementförderung und Verbandsentwicklung bei der AWO Köln.

Die Angebote werden von Ehrenamtlichen gestaltet. „Ob Stricken, Bewegung, digitale Angebote, Spielen, Sprachcafé oder Frühstück – fast alles ist möglich. Wer eine Idee hat und sich einbringen möchte, findet im Begegnungsort Raum, Unterstützung und Menschen, die gemeinsam etwas möglich machen. Wichtig ist für uns, dass die Angebote für alle offen sind“, erläutert Budkova. Ausnahmen gibt es etwa bei Krabbelgruppen, die sich an bestimmte Gruppen richten.

Neben „Bring your breakfast“ laufen bereits ein Buchclub, ein Qi-Gong-Kurs und ein Digitalkurs in der Rosenstraße. Im September kommen ein Meditations-Malkurs, ein Kreativangebot und Berufsorientierung für Menschen mit Migrationsgeschichte hinzu. Die Termine finden je nach Angebot wöchentlich, vierzehntägig, monatlich oder auch nur einmalig statt.

Generationsübergreifend gegen Einsamkeit

Die Idee zum gemeinsamen Frühstück und zum Englischsprechen stammt von Lauren Jaritz. Die junge Engländerin lebt seit rund drei Jahren in Köln. „Einsamkeit ist nicht nur ein Thema von alten Menschen. Wenn man in einen neuen Ort zieht, lernt man zwar Menschen kennen, aber es ist nicht leicht, Teil einer Gemeinschaft zu werden. So dachte ich mir, wenn ich Teil einer Gemeinschaft werden möchte, mache ich aktiv etwas dafür und kam auf die Idee des ,Bring your Breakfast‘“, erzählt sie. Dass gleich zum ersten Frühstück zehn Menschen gekommen sind, freut sie.

Die ebenerdigen und barrierefreien Räume mietet die AWO von der GAG. Zuvor gab es dort ein Seniorenangebot. „Das überalterte mit der Zeit und löste sich schließlich ganz auf“, erzählt Budkova. Für den Neustart wurden die Räume komplett renoviert, einige Möbel kommen noch.

Die Angebote sind kostenlos. Gewünscht ist allerdings, dass Teilnehmer nach dreimaligem Schnuppern AWO-Mitglied werden. Der Monatsbeitrag beträgt 2,50 Euro; alternativ kann ein kleiner Beitrag ins Spendendöschen gegeben werden. „Das dient dazu, die Fixkosten wie Strom et cetera zu zahlen“, erklärt Budkova.

Zweimal im Monat, jeweils am ersten und dritten Montag von 12 bis 15 Uhr, berät Budkova im Haus zum Thema Ehrenamt. Wer eine Idee für ein Angebot hat und sich engagieren möchte, kann sich an sie wenden. Insgesamt zehn Begegnungsorte unterhält die AWO im Kölner Stadtgebiet, im Kölner Süden gibt es bereits seit Jahren welche in Meschenich und Rodenkirchen. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Donnerstag, 1. Oktober, von 16 bis 19 Uhr statt.

Informationen zum Programm in der Rosenstraße: awo-koeln.de/awo-ortsvereine-stuetzpunkte/ortsverein-mitte-sued