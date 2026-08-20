Abo

„Müffele un Süffele op kölsch“Neuer Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

1 min
31.05.2024, Köln:Der Feierabendmarkt auf dem Chlodwigplatz ist beliebt. Zwischen 16 und 22 Uhr werden Kölsch, Wein, Reibekuchen, Streetfood und mehr feilgeboten. Der Markt findet von Mai bis Oktober immer am letzten Freitag des Monats statt. Foto: Uwe Weiser

Feierabendmarkt auf dem Chlodwigplatz (Archivbild)

Copyright: Uwe Weiser

Im August gibt es einen neuen Feierabendmarkt in Köln.

Der Feierabendmarkt „Müffele un Süffele op kölsch“ findet erstmals am Freitag, 21. August, von 15 bis 22 Uhr auf dem Chlodwigplatz im Severinsviertel statt. Angeboten werden Streetfood, Kölsch, Wein und sommerliche Getränke.

Der nächste Termin des neuen Feierabendmarktes ist Freitag, der 18. September. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft (IG) Severinsviertel e. V. Sie wurde 1976 von Gewerbetreibenden gegründet und ist seit 2010 ein eingetragener Verein.

Die IG Severinsviertel veranstaltet unter anderem auch den „Längste Desch vun Kölle“, Kölns ältestes Straßenfest. (red)