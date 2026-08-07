Alles eine Frage des Preises - Karl-Heinz Broel zieht sich langsam aus dem Geschäft zurück.
Weingut steht zum VerkaufNoch kein Nachfolger für Winzer im Siebengebirge gefunden
„Wir müssen eine Einigung beim Preis für mein Weingut finden“, so Winzer Karl-Heinz Broel aus Rhöndorf auf Nachfrage der Redaktion. Im Ort ist schon lange bekannt, dass der 72-Jährige eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sucht. Ein möglicher Kandidat, der im März vorigen Jahres den Winzerkollegen vorgestellt wurde, wollte letztendlich dann doch nicht die Verantwortung für das Weingut tragen. Zurzeit verhandelt Broel wieder mit mehreren Interessenten. „Allerdings ist noch nichts unterschrieben“, betont er.
Das Weingeschäft in Europa hat zurzeit seinen Höhepunkt erreicht. Viele Jugendliche meiden alkoholische Getränke, schwere Rotweine wie sie zum Beispiel im Bordeaux angebaut werden, haben immense Absatzprobleme. Das Siebengebirge hat Glück. Dort werden entsprechende leichte Rebsorten angebaut. Bloeser kann sich deswegen vorstellen, dass ein neuer Winzer diese Tradition fortführt.
Winzer Broel aus Rhöndorf ist auf der Suche nach einem Nachfolger
„Nach 50 Jahren erfolgreicher Arbeit bin ich in dem Alter, in dem man sich überlegt, wie es weitergeht“, so Broel, der in der Familie keinen Nachfolger finden konnte. Auch bei Interessenten in der Region gab es zwar Gespräche, aber zur Unterschrift unter einen Kaufvertrag sei es nicht gekommen.
Er betont jedoch, dass er ohne Zeitdruck verkaufen wolle. Das Weingut sei ein Filetgrundstück im historischen Ensemble von Rhöndorf neben der Marienkapelle mit Blick auf den Drachenfels. Die Kombination aus Weinverkauf und Veranstaltungen in der historischen Kelterhalle liefen gut. „Wenn der Preis nicht passt, dass muss ich nicht verkaufen.“ Allerdings hat er den Weinbau auf seinen Hängen mit einer Fläche von 2,5 Hektar in Rhöndorf eingestellt. Die Rebsorten Riesling, Scheurebe, Kerner und Rivaner sind in seinen Fässern zu finden.
Einen Hektar Fläche hat er an Winzer aus der Nachbarschaft verpachtet. Der Rest liegt zurzeit brach. „Ich habe noch genug Wein aus den Vorjahren im Keller, den ich meinen Kunden anbieten kann“, betont er. Bekanntlich gewinne dieses Getränk mit der Reifung in der Flasche an Qualität.
Broel kann sich auch sehr gut vorstellen, dass er mögliche Nachfolger noch als Berater betreut. „Wein ist mein Leben, ich habe viel Erfahrung und möchte diese gerne weitergeben. Ich werde in meine Siegerländer Heimat ziehen und dort meinen Lebensabend verbringen.“
Dass er dann nicht nur ab und zu eine Gläschen Wein aus dem Siebengebirge trinke, sei selbstverständlich. Am liebsten aus dem Anbau seines Nachfolgers. Auch der Export nach Japan sei nach wie in trockenen Tüchern. Saeko Hatake bietet die guten Gewächse aus dem Siebengebirge in ihrem Geschäft in Fukuoka an.