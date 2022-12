Bei einem Unfall in Much wurde ein 24-Jähriger schwer verletzt.

Much – Der Fahrer eines Traktors, der am Samstag kurz vor Mitternacht einen schweren Unfall verursacht hat, ist weiter auf der Flucht. Er hatte einen so genannten Doppelschwader als Anhänger gezogen, mit dem üblicherweise Heu zu Reihen aufgeschichtet wird. In Höhe des Ortsteils Reichenstein war das landwirtschaftliche Gerät auf der Landstraße 189 durchs Wahnbachtal gegen ein entgegenkommendes Autos geprallt, hatte die Windschutzscheibe zertrümmert und das Dach eingedrückt.



Der 24 Jahre alte Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte zog den schwer beschädigten Anhänger noch ein Stück weiter, bevor er ihn auf einem Lagerplatz für Baumaterialien abhängte und flüchtete.



Anhänger reißt Auto auf Anzeige 24-Jähriger in Much schwer verletzt – Verursacher flüchtet von Sandra Ebert

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, ist der Doppelschwader gestohlen worden. Der Eigentümer hat Strafanzeige erstattet. Ein Landwirt hatte das Gespann kurz vor dem Unfall beobachtet und sich gewundert, wird doch im Winter kein Heu gemacht. Nach seiner Kenntnis handelte es sich bei dem Traktor um ein Modell des österreichischen Herstellers Steyr, in unseren Breiten eher selten.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (rvg)