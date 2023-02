Sonntags-Auszeiten Ein entspannter Tag in der Wahner Heide

Troisdorf/ Köln – Mit der Sonntags-Auszeit geht es diese Woche nach Troisdorf, genauer gesagt in die Wahner Heide. Die ist im dicht bewohnten Köln-Bonner-Raum eine Oase der Ruhe und Natur. Wer nicht nur spazieren, sondern dabei auch noch etwas lernen möchte, kann das Portal der Burg Wissem besuchen. Hier können Sie mehr über das Naturschutzgebiet Wahner Heide, dessen tierische Bewohner und die Umgebung erfahren. Wenn der Hunger kommt, gibt es im Forsthaus Telegraph die Möglichkeit, einzukehren und sich zu stärken. Auch die Waldwirtschaft Heidekönig lädt ein zu einer Pause.

Portal Burg Wissem in Troisdorf

Die Burg Wissem ist ein beliebtes Ziel für Jung und Alt. Copyright: Andreas Helfer

Die Burg Wissem ist das (inoffizielle) Wahrzeichen der Stadt Troisdorf. Zwischen Innenstadt und Wald gelegen, bietet sie Raum für Entspannung und Begegnung. Neben dem Bilderbuchmuseum und dem Museum für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf lädt auch das Portal Wahner Heide dazu ein, den eigenen Horizont zu erweitern. Besucherinnen und Besucher können sich dort über die Wahner Heide informieren und sich einen Überblick über Wanderwegen, Artenvielfalt und vieles mehr verschaffen. Mehr über das Portal Burg Wissem erfahren Sie hier.

Die Natur genießen in der Wahner Heide

Während Troisdorf vor allem durch die günstige Lage zwischen Köln und Bonn, sowie seine Industrie geprägt ist, bietet die Wahner Heide ein echtes Highlight für alle Troisdorfer und diejenigen, die sich nach einer Auszeit vom Alltag in der Natur sehnen. Wundern Sie sich nicht, wenn ab und an ein Flugzeug sehr nah über Ihnen fliegt – die Start- und Landebahn des Flughafens Köln-Bonn grenzt unmittelbar an die Wahner Heide. Von den Flugzeugen abgesehen können Sie bei einem Spaziergang durch die Wahner Heide die Ruhe und Natur genießen. Als Naturschutzgebiet darf die Wahner Heide von Fußgängern nicht komplett genutzt werde, um Tiere und Pflanzen zu schützen. Die Wanderwege sind deshalb klar gekennzeichnet.

Kulinarische Pause im Forsthaus Telegraph und im Heidekönig

Bei einem ausgiebigen Spaziergang durch die Wahner Heide kommt zwangsläufig irgendwann der Hunger auf. Um sich zu stärken und neue Kraft zu tanken, gibt es neben den selbst mitgebrachten Leckereien in der Wahner Heide gleich zwei Möglichkeiten: Das Forsthaus Telegraph sowie die Waldwirtschaft Heidekönig laden zum Einkehren, Essen und Trinken ein. Die Waldwirtschaft Heidekönig hat von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Hier finden Sie weitere Informationen zum Heidekönig.

In der wöchentlichen Rundschau-Serie „Rheinische Tafel“ hat Michael Sachse auch das Forsthaus Telegraph besucht. Hier können Sie den Gastronomie-Tipp zum Forsthaus Telegraph nachlesen.