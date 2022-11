Kulturelle Vielfalt und Begegnung steht an diesem Wochenende bei einigen Veranstaltungen im Fokus. Ob afrikanisches Essen, japanische Kunst oder der Austausch mit Menschen mit Behinderung - Köln und das Rheinland haben viel zu bieten. Um Vielfalt, Akzeptanz und - trotz aller Unterschiede - die Besinnung auf dieselben Werte, geht es unter anderem auch bei der Europäischen Union. In diesem Sinne vergessen Sie bei all den tollen Möglichkeiten, den Sonntag zu verbringen, den Gang zum Wahllokal nicht.

Tag der Begegnung

Auf den Bühnen wird für ausgelassene Stimmung gesorgt. Copyright: LVR

Der Landschaftsverband Rheinland (kurz: LVR) feiert am Samstag zum 20. Mal den „Tag der Begegnung“ am Tanzbrunnen und im Rheinpark. Dieser sollte damals dazu dienen, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zusammen zu bringen. Auch heute kämpfen Menschen mit Behinderung oft mit Vorurteilen, daher ist ein solches Fest eine gute Möglichkeit, einander kennen zu lernen. Der Eintritt ist frei und alle Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen: Auf der Tanzbrunnenbühne, auf der Parkbühne und der LVR-Bühne treten Künstler wie Culcha Candela oder Leslie Clio auf. Neben diesem Programm gibt es viel zu entdecken und selbst aktiv werden: Ob Klein oder Groß, Musik oder Sport – beim „Tag der Begegnung“ kommt jeder auf seine Kosten. Mehr Informationen zum „Tag der Begegnung“ finden Sie hier.

Wann: Samstag, 25. Mai 2019, 11 – 20 Uhr

Wo: Tanzbrunnen/ Rheinpark, Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Japan-Tag Düsseldorf

Düsseldorf ist nicht nur Landeshauptstadt, sondern zugleich auch die „Hauptstadt Japans am Rhein“. 8000 Japaner leben in Düsseldorf, 400 japanische Firmen haben ihren Sitz dort. Es gibt eine japanische internationale Schule, vier japanische Kindergärten, eine deutsch-japanische Gesellschaft, ein japanisches Generalkonsulat und eine deutsch-japanische Industrie- und Handelskammer und seit 2002 den Japan-Tag, als eines der größten und beliebtesten Feste Düsseldorfs. Am Samstag, 25. Mai, findet das deutsch-japanische Begegnungsfest bereits zum 18. Mal an der Rheinuferpromenade statt.

Der Japan Tag lockt zahlreiche Besucher in die Landeshauptstadt. Copyright: Düsseldorf Tourismus GmbH

Hunderttausende Besucher werden ab 12.30 Uhr erwartet. Auf drei Bühnen und an 90 Demonstrations- und Verkaufsständen wird ein facettenreiches Programm geboten: Es gibt Kimono-Anproben, Kalligraphie, Samurai- und Musikgruppen, Cosplay- und Mangawettbewerb und natürlich fernöstliche Delikatessen. Zudem wollen Düsseldorf und die Präfektur Chiba nach 15 Jahren Austausch ihre Städtepartnerschaft offiziell besiegeln. Krönender Abschluss ist traditionell gegen 23 Uhr das große japanische Feuerwerk. Diesmal soll unter anderem ein Meer von Kirschblüten vom Himmel regnen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Wer den Trubel scheut, Anreise mit der Bahn wird empfohlen, sich aber das Feuerwerk nicht entgehen lassen möchte, der kann ab 22.45 Uhr im WDR-Fernsehen live dabei sein. Das gesamte Programm gibt es online.

Wann: Samstag, 25. Mai, ab 12:30 Uhr; Feuerwerk gegen 23 Uhr

Wo: Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

Craft-Beer-Festival Cologne

Anstoßen mit einem kühlen Bier geht auch virtuell. Copyright: dpa

Mülheimer aufgepasst: Samstag und Sonntag gibt es viel zu probieren: Die Stadthalle Mülheim wird am Wochenende zum Braukeller, bei dem 60 Brauereien 350 verschiede Biere präsentieren. Drinnen und draußen soll durch viele Sitzplätze zum Verweilen und genießen eingeladen werden. Neben Craft-Beer sorgen „Die fette Kuh“ und „Wurst Case Szenario“ für das kulinarische Wohl. Tickets für den Samstag, den Sonntag oder direkt für beide Tage können auf der Webseite erworben werden. Samstag kostet der Eintritt 12 Euro, Sonntag 10 Euro. Für 20 Euro kann sowohl Samstag als auch Sonntag das neuste Craf-Beer probiert werden. Mehr Informationen und Tickets finden Sie hier.

Wann: Samstag, 25. Mai, 12 – 24 Uhr; Sonntag, 26. Mai, 12 – 20 Uhr

Wo: Stadthalle Köln Mülheim, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln

Mit der Dampflok nach Wiehl

Sonntagsauflug mit Dampf: Der Bergische Löwe. Copyright: Thies

Beschaulich und romantisch geht es am Sonntag in Gummersbach-Dieringhausen zu. Vom dortigen Eisenbahnmuseum schnauft der „Bergische Löwe“ zweimal gemächlich nach Wiehl und zurück. 133 Fahrgäste haben Platz in den den drei „Donnerbüchsen“, den Waggons, hinter der 104 Jahre alten Dampflok Waldbröl. Bei gemütlichen 25 bis 30 Stundenkilometer kann die schöne oberbergische Landschaft genossen werden. Eine Stunde dauert die Hin-, eine Stunde die Rückfahrt. Dazwischen bleibt eine Stunde zum Eisessen oder Kaffee trinken in Wiehl. Abfahrt vom Museum in Dieringhausen ist um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Fahrkarten, Hin- und Rückfahrt 16 Euro, Kinder 8 Euro, Familienkarte 40 Euro, gibt es im Zug. Natürlich kann am Sonntag auch das Eisenbahnmuseum mit seinen Lokschuppen und der Drehscheibe besucht werden. Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann: Sonntag, 26. Mai

Wo: Eisenbahnmuseum Dieringhausen, Hohler Straße 2, 51645 Gummersbach

African Food Festival

Beim African Food Festival gibt es viel zu entdecken. Copyright: Afro X Pop

Am Samstag ist Afrikatag, an dem an die Gründung der Organisation für Afrikanische Einheit am 25. Mai 1963 erinnert wird. Passend zu diesem Tag findet dieses Wochenende im Odonien das African Food Festival statt. Samstag und Sonntag locken kulinarische Köstlichkeiten, der AFRO x POP Designer Market und Livemusik Besucher nach Neuehrenfeld. Wer offen ist für neue Kulturen, sollte sich diese Möglichkeit der Horizonterweiterung nicht entgehen lassen.

Wann: Samstag, 25. Mai, 12 – 22 Uhr; Sonntag, 26. Mai, 12 – 20 Uhr

Wo: Odonien, Hornstraße 85, Neuehrenfeld

Hänneschen Kirmes

Wer schon immer mal hinter die Kulissen des Hänneschen Theaters gucken wollte, kann das am Wochenende tun. Copyright: Günther Meisenberg

Richtig Kölsch geht es in der Kölner Altstadt zu: Das Hänneschen Theater lädt zur traditionellen Hänneschen Kirmes am 25. und 26. Mai ein. Von Mittags bis abends sorgt das Bühnenprogramm für Unterhaltung und Imbissbuden für das leibliche Wohl. Mit dabei sind unter anderem Lupo, die Domstürmer, Planschmalöör und die Hänneschen Band. Neben Kinderschminken und Ballonkünstlern wartet ein Highlight auf alle interessierten Besucher: Am Wochenende werden Führungen hinter die Kulissen des Hänneschen Theaters angeboten. Da erfährt man, wie Stockpuppen, Kulissen und Kostüme entstehen und wie das Puppenspiel funktioniert. Der Eintritt zur Kirmes ist frei, die Führungen kosten 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Wann: Samstag, 25. Mai, 13:30 – 21 Uhr; Sonntag, 26. Mai, 12 – 19:30 Uhr

Wo: Eisenmarkt, 50667 Köln