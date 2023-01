Seit der Pandemie hat sich das Interesse am Thema Wandern in Deutschland mehr als verdoppelt. In einer Auswertung sämtlicher Suchanfragen bei Google und Hashtags bei Instagram unter 288 der bekanntesten deutschen Wandertouren, haben es sechs Wanderwege in NRW und einer in Rheinland-Pfalz unter die Top-10-Wanderungen geschafft. Wir stellen sie vor – perfekte Tipps für ein Wochenende mit schönem Wetter!



Auf Platz 1 schaffte es der Höhenweg Rennsteig im Thüringer Wald, der mit monatlich 18.100 Google-Suchanfragen und 46.600 Hashtags bei Instagram unschlagbar war. Platz 2, 3, 4 und 5 kommen aus NRW und werden im Folgenden genauer vorgestellt. Auf Platz 6 liegt der Malerweg in Sachsen mit 9.900 Google-Suchanfragen und 16.900 Instagram-Hashtags. Platz 7 belegte der Rotweinwanderweg in Rheinland-Pfalz (siehe Details unten). Platz 8 geht an den Heidschnuckenweg in Niedersachsen mit 14.800 monatlichen Google-Suchanfragen und 7.999 Insta-Hashtags. Platz 9 liegt wieder in NRW und Platz 10 ging an den Schluchtensteig in Baden-Württemberg mit 8100 Google-Suchanfragen und 4700 Instagram-Hashtags. Wir stellen die beliebtesten Wanderungen in NRW (und eine in RLP) vor.

Rheinsteig - Platz 2

Weitblick auf den Fluss: Am Rheinsteig im Siebengebirge Copyright: Guido Wagner

Route: Der Rheinsteig führt rechtsrheinisch zwischen Bonn, Koblenz und Wiesbaden auf schmalen Wegen und anspruchsvollen Steigen bergauf und -ab. Er schlängelt sich durch stille Wälder, schroffe Felsen, Weinberge und immer wieder locken spektakuläre Ausblicke. Besonderheit: Allein im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal befinden sich 40 Burgen, Schlösser, Festungen und viele andere historische Sehenswürdigkeiten am Weg.

Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat liegen bei 14.800.

Anzahl Instagram-Hashtags: 27.500



Gesamtlänge und Etappen: 320 km, 21 Etappen, Teilstrecken zw. 8,3 und 22 km.



An- und Abfahrt mit ÖPNV: Bus, Bahn oder Schiff – alles ist möglich. Ein ÖPNV-Anschluss ist in jedem Ort am Rheinsteig vorhanden.

www.rheinsteig.de



Rothaarsteig - Platz 3



Unterwegs auf dem Rothaarsteig zwischen Schmallenberg und Brilon. Copyright: picture alliance / dpa

Route: Der Rothaarsteig startet am Marktplatz von Brilon im Sauerland und endet in Dillenburg. Der Weg führt über den 843 Meter hohen Langenberg, dem höchsten Berg in NRW, sowie größtenteils entlang der Rhein-Weser-Wasserscheide. Vorbei geht es an unzähligen Natur- und Kulturdenkmälern. Für einen Wanderweg im Mittelgebirge sind die Touren angenehm und nicht zu schwer zu gehen. Warnung: Wegen Sturmschäden kann es lokal zu Einschränkungen oder Hindernissen kommen.

Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat liegen bei 9900.

Anzahl Instagram-Hashtags: 28.400



Gesamtlänge und Etappen: 154 km, 12 Etappen, Teilstrecken zw. 8 und 24 km.



An- und Abfahrt mit ÖPNV: Zahlreiche Orte am Rothaarsteig sind gut an das Bus- und Bahnnetz angebunden.

www.rothaarsteig.de

Eifelsteig - Platz 4



Unterwegs auf dem Eifelsteig - Etappe 10. Copyright: Eifeltourismus/D.Ketz

Route: Der Eifelsteig führt von Aachen-Kornelimünster bis nach Trier durch vielfältige Landschaften: Von der Moor- und Heidelandschaft des Hohen Venns, über das felsige Rurtal mit seinen Stauseen und dem Nationalpark Eifel, die Maare der Vulkaneifel bis zu den Buntsandsteinfelsen nördlich von Trier. Sie bieten abwechslungsreichen Wandergenuss, spektakuläre Aussichten und weitläufige Bachtäler. Mitte Mai bis Oktober fährt an Wochenenden der Eifelsteig-Wanderbus zwischen den Etappen.

Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat 9900

Anzahl Instagram-Hashtags: 19.100



Gesamtlänge und Etappen: 313 km, 15 Etappen, Teilstrecken zw. 14 und 28 km.



An- und Abfahrt mit ÖPNV: 19 Rad- und Wanderbahnhöfe gibt es entlang der Eifelbahn-Linie Köln – Trier.

www.eifelsteig.de



Moselsteig - Platz 5

Blick auf Cochem: Der Moselsteig führt an vielen Sehenswürdigkeiten entlang. Copyright: pa/obs/Tourist-Information/Ferienland Cochem

Route: Von Perl, an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich bis zur Mündung in Koblenz begleitet der Wanderweg den kompletten deutschen Mosellauf. Er verbindet die wichtigsten kulturellen und landschaftlichen Highlights entlang des Flusses und bietet viel Abwechslung und weite Aussichten. Die Region lässt sich auch schön auf den Rundwanderwegen „Seitensprünge“ und „Traumpfade“, Partnerwege des 2014 errichteten Fernwanderwegs, erkunden.



Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat 8100

Anzahl Instagram-Hashtags: 19.700



Gesamtlänge und Etappen: 365 km, 24 Etappen, Teilstrecken zw. 11 und 24 km.



An- und Abreise mit ÖPNV: Orte entlang des Moselsteigs sind durch VRT und VRM an das Verkehrsnetz angebunden.

www.visitmosel.de/wandern/moselsteig-etappen

Rotweinwanderweg - Platz 7

Der Rotweinwanderweg ist nach der Flutkatastrophe an der Ahr wieder begehbar. Copyright: Ramessos/via Wikimedia Commons/CC-BY-SA-1.0

Route: Von Altenahr geht es durch das Ahrtal bis Bad Bodendorf. Während das untere Ahrtal geprägt ist von flachen Landschaften und Basaltkegeln, ist das mittlere Ahrtal für seine steilen Weinberge und zerklüfteten Felspartien bekannt. Nach der Flutkatastrophe war die Strecke gesperrt, nun ist der Rotweinwandweg wieder komplett zugänglich. Immer wieder wird darum gebeten nachhaltig zu wandern und Müll wieder mit nach Hause zu nehmen.

Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat 8100

Anzahl Instagram-Hashtags: 14.700



Gesamtlänge und Etappen: 35 km, 5 Etappen, Teilstrecken zw. 3 und 13 km.



An- und Abfahrt mit ÖPNV: Entlang der Ahr ist fast jeder Ort an das öffentliche Verkehrsnetz der Deutschen Bahn angebunden und wird stündlich angefahren.

www.rotweinwanderweg.de



Hermannsweg- Platz 9



Der Hermannsweg führt auch an den sehenswerten Externsteinen vorbei. Copyright: Daniel Schwen/via Wikimedia Commons/CC-SA-BY-2.5

Route: Der Hermannsweg führt über den Kamm des Teutoburger Waldes. Er gilt als einer der schönsten Höhenwege Deutschlands. Start ist in der Münsterländischen Parklandschaft in Rheine, wo es über Höhen von 100 bis 441 m bis nach Horn-Bad Meinberg geht. Besonderheit sind die vielen Sehenswürdigkeiten, Natur- und Kulturdenkmäler am Wegesrand: Darunter Hermannsdenkmal, Externsteine, Adlerwarte und Burg Ravensberg, um nur ein paar zu nennen.



Beliebtheit: Google-Suchanfragen pro Monat 5400

Anzahl Instagram-Hashtags: 8596



Gesamtlänge und Etappen: 156 km, 8 Etappen, Teilstrecken zw. 13 und 26 km.



An- und Abfahrt mit ÖPNV: Die meisten Etappen sind gut erreichbar. An wenigen Orten gibt es kleinere Umwege.

hermannshoehen.teutoburgerwald.de/tourenplanung/anreise

