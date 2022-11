Grillrezept der Woche Hähnchen-Sucuk-Spieße – herzhafte Überraschung am Grill

Das Schöne an einem Grillspieß ist, dass es viel mehr als die fertigen Standardspieße von der Fleischtheke gibt. Warum nicht einfach mal zartes Hähnchenfleisch mit einer kräftigen Wurst kombinieren? Für diese besondere Grillspieß-Variante eignet sich perfekt Sucuk. Bei der Sucuk handelt es sich um eine gewürzte Wurst aus Rind- oder Kalbfleisch, welche roh, meist luftgetrocknet oder geräuchert wird. Gewürze wie Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Knoblauch und Piment verleihen ihr einen unverwechselbaren Geschmack. Durch die Kombination des zarten Hähnchens und der intensiven Sucuk ergibt sich eine wahre Geschmacksexplosion.



Für 4 Spieße



Zeitbedarf:

Vorbereitung: 15 Minuten

Grilldauer: 20 Minuten

Gesamtdauer: 35 Minuten



Zutaten:

500 g Sucuk

1 rote Paprika

500 g Hähnchenbrustfilet

BBQ Rub

1 El Öl



Material:

Grillspieße aus Edelstahl



Zubereitung:



Das Hähnchenfilet in etwa 2 cm große und dicke Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. 1 EL Öl und 2 EL BBQ Rub hinzugeben und gut vermischen, bis der Rub überall am Fleisch haftet. Die Sucuk ebenfalls in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Die Paprika gut abwaschen und das Kerngehäuse sowie den grünen Strunk entfernen. Anschließend die Paprika in 2 cm große Stücke schneiden.



Jetzt abwechselnd Hähnchen, Sucuk und Paprika auf den Spieß stecken. Achtung: Wer statt Metallspießen Holzspieße nutzt, sollte diese ungefähr 2 Stunden vorher in Wasser einweichen. Nun sind die Spieße bereit für den Grill.



Den Grill für hohe Hitze vorbereiten. Sobald der Grill die Maximaltemperatur erreicht hat, die Spieße pro Seite etwa 2-3 Minuten über direkter Hitze grillen. Danach sollten die Spieße noch etwa 15 Minuten bei reduzierter Temperatur im indirekten Bereich des Grills ziehen.



Dieses Rezept präsentieren wir in freundlicher Kooperation mit den Grillkameraden. Mehr solcher Rezeptideen gibt es unter www.grillkameraden.de