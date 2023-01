Köln-Bickendorf – Viele Kundinnen und Kunden, die schon am ersten Tag in das Mini-Café „Broodje“ an der Rochusstraße kamen, zeigten sich erfreut, dass der kleine Laden wieder geöffnet ist und hießen die neuen Betreiberinnen herzlich willkommen. Für viele im Viertel überraschend hatte das beliebte „Broodje“, in dem es Bio-Backwaren und kleine Snacks mit holländischer Note gab, vor einigen Wochen geschlossen. Zugleich wurde aber ein Neustart in Aussicht gestellt.

Copyright: Rösgen

Den wagt nun Seckin Ergün, Mitinhaberin des „Café Franck“ in Neuehrenfeld. „Wir haben ja schon vorher mit dem kleinen Laden in Bickendorf kooperiert, indem wir ihn mit Kuchen und Torten belieferten“, berichtet die Gastronomin. Dabei habe sie schon viel Gefallen am Laden und seinem hübschen Umfeld im alten Ortskern von Bickendorf gefunden. Als ihr angeboten wurde, das „Broodje“ zu übernehmen, habe sie nicht lange überlegen müssen.

Während der mehrwöchigen Schließung fanden kleinere Umbauten statt. „Den Stil und den Namen wollen wir beibehalten“, sagt Seckin Ergün, die am Eröffnungstag eine Vase mit einem prächtigen Strauß Tulpen auf die Theke gestellt hatte. Bickendorf wird also sein charmantes „stukje Holland“ behalten. Gäste und Kunden werden weiterhin im hellen Retro-Ambiente bedient.

Copyright: Rösgen

Außengastronomie an der Rochusstraße ist beantragt und wer möchte, kann seinen Kaffee - er kommt übrigens aus der Vogelsanger Rösterei Heilandt - auch zum Mitnehmen erwerben. Von Einweg-Behältern wird sich bald verabschiedet. Es gibt „Recup“-Pfand-Mehrweg-Becher zu kaufen oder man bringt seine eigene „To-Go“-Tasse mit.

Holländische Erdnussbutter weiterhin im Angebot

Geringfügig geändert hat sich das Angebot. Bio-Backwaren werden nach wie vor mittwochs und samstags geliefert. Größer ist die Auswahl an Kuchen und Torten geworden. Sie kommen aus der Franckschen Backstube. Von dort kommen ebenfalls Granola-Müsli-Mischungen und Fruchtaufstriche.

Letztere eignen sich auf Brot ganz besonders in Kombination mit der heimlichen Spezialität, die das „Broodje“ seit der Eröffnung im September 2018 ausgezeichnet hat: Original holländische Erdnussbutter aus der Amsterdamer Manufaktur „De Pindakaaswinkel“. Die gibt es weiterhin in zahlreichen Geschmacksrichtungen, die den Pindakaas auch zur unverzichtbaren Zutat beim Kochen machen.

Geöffnet hat das Café Broodje von Dienstag bis Sonntag, jeweils 9 bis 16.30 Uhr. Die Adresse lautet Rochusstraße 60.