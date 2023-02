Köln – Nach einem Fahndungsaufruf der Polizei im Zusammenhang mit einer versuchten Vergewaltigung hat sich ein 25-jähriger Mann gestellt. Polizisten nahmen den Mann fest. Er sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann soll versucht haben, zwei Frauen in Lindenthal am Abend des 16. Februar zu vergewaltigen. Der erste Angriff geschah gegen 23 Uhr an der Zaunstraße in der Nähe einer Tankstelle. Zuerst sprach der Täter die Frau an , hielt sie dann fest und berührte sie unsittlich. Dem Opfer gelang es, sich loszureißen und wegzulaufen.

Nur 40 Minuten später soll er eine über 80 Jahre alte Frau angegriffen haben. Am Lövenicher Bahnhof ging die Frau aus einem Weg, als der Täter sie von hinten packte. Der Angreifer küsste sie und versuchte die Seniorin in ein Gebüsch zu ziehen. Ein Begleiter, der zunächst nichts von dem Angriff der mitbekommen hatte, wurde durch ihre Hilfeschreie aufgeschreckt, der Täter konnte flüchten.