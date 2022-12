Volkhoven/Weiler – Am Damiansweg in Volkhoven/Weiler sollen insgesamt 370 Wohneinheiten entstehen. Das hatte der Stadtentwicklungsausschuss bereits 2017 beschlossen, nun ist die Umsetzung mit einem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan-Entwurf sowie einem Beschluss über Stellungnahmen zu dem Vorhaben wieder einen Schritt näher gerückt.



Die gut sechs Hektar des Areals zwischen dem Damiansweg und der Mercatorstraße sind heute noch von landwirtschaftlichen Flächen geprägt. Hier plant die GAG gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen, der Vista Reihenhaus GmbH & Co KG und der Dornieden Generalbau GmbH, eine neue Siedlung aus Mehr- und Einfamilienhäusern.

Achse aus begrünten Flächen als verbindendes Element

Die drei- bis fünfgeschossigen Mehrfamilienhäuser sollen sich dabei im südlichen Bereich am Meriansweg konzentrieren, um als Barriere für den von der vielbefahrenen Straße ausgehenden Lärm zu dienen, die Einfamilienhäuser hingegen als Doppel- und Reihenhäuser vor allem in der nördlichen Hälfte. Eine in nordsüdlicher Richtung verlaufende Achse begrünter Flächen durch die Siedlung soll als verbindendes Element dienen, um die die Häuser mit Innenhöfen angeordnet werden sollen. Diese Freiraumachse soll dabei weitgehend von motorisiertem Verkehr frei gehalten werden.

Wo heute noch Felder und Weiden sind, soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. Copyright: Dröge

Kreisverkehr, Parkplatzmöglichkeiten und eine Kita

Im Zuge der Arbeiten soll der Damiansweg baulich an die neue Beanspruchung angepasst werden, die Kreuzung von Merianstraße, Deliastraße und Damiansweg durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Der Verkehr in und aus der Siedlung soll vor allem über den Damiansweg erfolgen, von dem aus zwei in ostwestlicher Richtung verlaufende Straßen in das Neubaugebiet führen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aus 3 mach 5 Räume Anzeige Wie sich aus kleinen Wohnungen mehr Platz herausholen lässt von Eva Reik

Schimmel-Experte Anzeige „Wir haben verlernt, wie richtiges Wohnen geht – deshalb schimmelt's“

Während die Einfamilienhäuser über eigene Stellplätze verfügen, soll für die Geschossbauten eine gemeinsame Tiefgarage gebaut werden. Weitere öffentliche Parkplätze sollen in der Umgebung geschaffen werden. Auch eine Kita ist für die Siedlung geplant.

Baubeginn der neuen Kölner Siedlung noch unklar

Eine erste Informationsveranstaltung für die Anwohner ist inzwischen fast drei Jahre her. Kritisiert wurde damals unter anderem von einigen Bürgern, dass die geplanten Geschossbauten den Charakter des Stadtteils verändern würden und dass der Damiansweg für den zusätzlichen Verkehr nicht ausgelegt sei. Wann die Bagger definitiv anrollen, ist ohnehin noch nicht klar – die Vorlage des Satzungsbeschlusses nennt keinen angepeilten Baubeginn. Ende Januar sollte dieser von Stadtentwicklungsausschuss und Bezirksvertretung Chorweiler beschlossen werden, doch die Sitzung der BV fiel aus Infektionsschutzgründen aus.