Bickendorf – Moosgrün und sienabraun sind die Fassaden der alten Häuser am Akazienweg und Erlenweg. Sie gehören der GAG Immobilien AG und stehen leer. Bald sollen sie abgebrochen werden. Voraussichtlich zwei Jahre wird es dauern und es wird ein bisschen bunter in diesem Teil Bickendorfs. Am Akazienweg errichtet die GAG Immobilien AG ihr achtes Mehrgenerationen-Wohnprojekt.

"Wohn-Bunt" soll im Spätsommer 2023 starten

Zusammen mit dem Verein „Wohn-Bunt“ setzt die GAG im Rahmen eines größeren Bauvorhabens auch ein dreigeschossiges Gebäude mit 13 Wohnungen um. Sie sind zum Teil frei finanziert und öffentlich gefördert in den Einkommensgruppen A und B. Außerdem entsteht ein großer Gemeinschaftsraum. Der Kooperationsvertrag mit dem Verein wurde kürzlich unterzeichnet. Baustart ist im Herbst. Rund zwei Jahre später, im Spätsommer 2023 soll das gesamte Projekt mit mehr als 80 Wohnungen fertig sein.

Aus einem Freundeskreis heraus entstanden

„Wohn-Bunt“ entstand aus einem Freundeskreis heraus mit dem Ziel, das gemeinschaftliche Wohnen unter einem Dach zu realisieren. Das Konzept sieht eine Mischung aus Distanz und Nähe vor, die den Bewohnerinnen und Bewohnern sowohl gegenseitige Unterstützung bei Einkäufen, Kinderbetreuung und ähnliches als auch die private Abgeschiedenheit einer eigenen Wohnung bietet.

Auch diese Häuser am Akazienweg/Erlenweg werden abgebrochen, damit neue Wohnhäuser entstehen können. Copyright: Foto: Rösgen

Im Gemeinschaftsraum finden beispielsweise regelmäßige Vereinstreffen, Vorträge, Seminare oder die Planung gemeinsamer Aktivitäten wie Ausflüge oder Urlaube statt. „Die nachbarschaftliche Unterstützung soll vor allem dazu beitragen, im Alter einen Umzug ins Pflegeheim zu verhindern oder, mit der Unterstützung ambulanter Pflegedienste, so lange wie möglich hinauszuzögern“, kündigt „Wohn-Bunt“-Vorsitzender Jürgen Reiners an.

Trend zu gemeinschaftlichem Engagement

Die GAG Immobilien AG hat bereits Erfahrungen mit sieben unterschiedlichen Mehrgenerationen-Wohnprojekten in verschiedenen Stadtteilen. „Immer mehr Menschen schätzen das Miteinander und ein gemeinschaftliches Engagement mit ihrer Nachbarschaft. Diesen Trend befördern wir mit unserer Erfahrung bei Wohnprojekten und integrieren sie, wo möglich, in unseren Neubauvorhaben“, erklärt GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möller.

Das könnte Sie auch interessieren:

Milieuschutz Anzeige Bickendorf droht Gentrifizierung - Mieter wehren sich

Streit mit der Stadt Anzeige Kölner will Wohnungen in Bickendorf bauen, darf aber nicht

Das nunmehr achte Mehrgenerationen-Wohnprojekt entsteht im Rahmen einer Abriss- und Neubaumaßnahme, bei der die GAG am Erlenweg und Grünen Brunnenweg weitere acht neue Wohngebäude mit insgesamt 70 barrierefreien Wohnungen, öffentlich gefördert und freifinanziert, errichtet. Darunter befinden sich auch fünf rollstuhlgerechte Wohnungen. Außerdem gehört eine weitere Wohngruppe zu dem Bauvorhaben.