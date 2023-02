Das Auto und das Fahrrad auf dem Grünstreifen am Militärring

Ossendorf – Dramatischer Einsatz am Militärring: Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten forderte Samstagabend gegen 21 Uhr in Ossendorf Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten zum Unfallort nahe der Anschlussstelle der BAB 57 aus, wo sich ein BMW aus noch ungeklärter Ursache offenbar mehrfach überschlagen hatte und an einen Baum im Grünstreifen weit abseits der Fahrbahn geprallt war. Vier Autoinsassen und ein Radfahrer erlitten teils mittelschwere Verletzungen, einer wurde leicht verletzt.



Der Fahrer wurde laut Feuerwehr in dem Wrack eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Die drei anderen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.



Ossendorf: Radfahrer konnte dem Wagen gerade noch ausweichen und stürzte

Als der weiße BMW mit Bergheimer Kennzeichen von der Straße abgekommen war, konnte ein Radfahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg in letzter Sekunde ausweichen und stürzte. Alle fünf Unfallopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren neben zahlreichen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr vor Ort. Der im Auto eingeklemmte Fahrer musste mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wagen befreit werden, die Feuerwehrleute entfernten Türen und Teile des Fahrzeugdachs. Währenddessen wurde der Mann vom Notarzt stabilisiert, nach rund 30 Minuten aus dem völlig demolierten Wagen befreit und im Rettungswagen weiterbehandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache nahm die Polizei auf.



Die Feuerwehr war mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen am Rettungseinsatz beteiligt.(MW)