Fenster und Türen schließen Geruchsbelästigung in Bilderstöckchen und Mauenheim

Köln – In den Stadtteilen Bilderstöckchen und Mauenheim kam es am Montag in den Mittagsstunden zu erheblichen Geruchsbelästigungen. Offenbar hatte es einen Vorfall bei der Milchfirma Campina an der Geldernstraße gegeben. Die Feuerwehr war vor Ort. Inzwischen meldet die Feuerwehr jedoch Entwarnung.



Wie die Feuerwehr Köln inzwischen mitteilt, war es dort zu einer Fehlbefüllung unterirdischer Tanks gekommen. Dabei war Ameisensäure mit Natronlauge vermischt worden. Das Werksgelände wurde daraufhin geräumt. Zehn Mitarbeitende wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr war mit Chemieschutzanzügen vor Ort und stellte in direkter Umgebung der Tanks einen Temperaturanstieg fest, von dem jedoch laut Feuerwehr keine Gefahr ausging. Das Gemisch soll nun abgepumpt und abtransportiert werden.



Nach Angaben der Leitstelle bestand zu keiner Zeit eine akute Gesundheitsgefahr. Dennoch hatte die Feuerwehr Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Ein Sprecher der Stadt sagte, es sei unklar, welcher Stoff ausgetreten sei.



Die Feuerwehr im Einsatz bei Campina Copyright: Nabil Hanano

Auskunft gibt auch das Gefahrentelefon unter der Nummer 0800-221-0001. (sts)