Flughafen Köln Zwergspitze am Kölner Zoll vorbei geschleust

Köln – Das kam den Kontrollkräften am Flughafen dann doch merkwürdig vor: Die Sporttasche, die eine junge Fraus bereits auf das Transportband gelegt hatte, bewegte sich plötzlich. Des Rätsels Lösung: Zwei Zwergspitze, die die Frau darin versteckt hatte, offenbar, um sie durch den Zoll zu schmuggeln. Die 24-Jährige Niederländerin, so ergaben die Ermittlungen, hatte die Vierbeiner offenbar für 3000 Euro in der Türkei erworben und sie in der Tasche versteckt, um sich die in Deutschland fälligen Einfuhrabgaben zu ersparen. Mit den Tieren im Gepäck wollte sie den Flughafen nach der Landung durch die Schleuse für anmeldefreie Waren verlassen. Bei der Kontrolle fiel dann die „lebendige“ Sporttasche auf.

In der Sporttasche unterwegs: Einer der beiden Zwergspitze. Copyright: Zollamt

Der Schmuggelversuch kommt die 24-Jährige teuer zu stehen: Sie musste noch am Airport zusätzlich zur Einfuhrabgabe in Höhe von 630 Euro eine Sicherheitsleistung von 700 Euro für ein nun anstehendes Strafverfahrenzahlen zahlen. Kleiner Trost: Die beiden Zwergspitze durfte sie nach der zweistündigen Kontrolle und einer veterinärrechtlichen Überprüfung mit nach Hause nehmen. (EB)