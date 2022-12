Bei einer Schießerei in Humboldt-Gremberg ist am Donnerstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Köln-Kalk – Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr ist ein 25-Jähriger in der Taunusstraße mit mehreren Schüssen verletzt worden. Der stark blutende Mann wurde in eine Klinik gebracht. Nun läuft die Suche nach dem 1,70 Meter großen, schwarzhaarigen und braun bekleideten Schützen, der danach zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße flüchtete.



Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützen die medizinische Versorgung des Verletzen und setzten dabei auch ein Tourniquet ein, mit dem der Blutfluss in Venen und Arterien gestaut oder unterbrochen werden kann.

Nach der Schießerei in Humboldt-Gremberg war die Kölner Polizei mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Copyright: Meike Böschemeyer

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht suchten die Polizisten mit Unterstützung von Diensthunden nach möglichen Spuren vor Ort.



Die Polizei nimmt Hinweise unter 0221 229-0 entgegen und prüft, ob die Schüsse von Humboldt-Gremberg mit dem Messerangriff, wenige Stunden zuvor und wenige Kilometer entfernt in Höhenberg zusammenhängen. (alw/red/lsc)