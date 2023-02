Deutz – Am Samstagabend hat sich ein junger Mann mit einem E-Scooter in Köln-Deutz schwere Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige fuhr gegen 21 Uhr auf dem Rad- und Fußweg an der Siegburger Straße in der Nähe der Severinsbrücke. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Merheim gebracht.

Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus, sie vermutet stattdessen, dass der junge Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. (red)