Köln – Geschenke aus dem Veedel liegen nah und stärken den lokalen Einzelhandel. Wir geben Tipps:

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Rodenkirchen

Stimmungsvolle Fotos vom Dom bei Tag und bei Nacht sowie vom „Kapellchen“ Alt St. Maternus am Rodenkirchener Rheinufer hat der Fotokünstler Michael Colombara in Handarbeit auf Holz aufgezogen. Zehn mal zehn Zentimeter groß sind seine farbstarken Bilder, die aufgehängt oder hingestellt werden können.



Der Dom auf Holz von Michael Colombara Copyright: Süsser

Die Auswahl aus der Fülle der Ansichten fällt schwer. Zehn Euro kostet ein Unikat, es gibt auch Grußkarten für je 3,90 Euro, größere Wandbilder und einen Dom-Kalender 2022. Bestellungen sind online möglich.

www.colombara-fotoart.de

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Dellbrück



Selbst gemachter Schmuck ist die Spezialität von Sabine Emrich. In ihrem Geschäft „Picaduo“, Dellbrücker Hauptstraße 150, fertigt sie Ketten, Ohrschmuck und anderes an. Daneben lädt sie zu Workshops ein, in denen die Kunden lernen, ihre Schmuckstücke selbst zu gestalten. Für die Teilnahme an diesen Workshops gibt es Gutscheine. Das Geschäft ist dienstags bis freitags von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet.



Weihnachtsgeschenke aus Köln-Zollstock



Eine Mütze oder ein Paar Handschuhe oder etwas aus dicker Wolle lässt sich noch an einem Adventswochenende für einen Lieblingsmenschen herstellen. Die passenden Stricksets hat Verena Beith von der Südstadtwolle am Höninger Weg 166. Das Handschuhstrick-Set kostet 9,95 Euro, die Glitzermütze liegt bei 22 Euro. Auch sonst wird man hier fündig bei freundlicher Beratung auf den 40 Quadratmetern, die mit Wolle und Ideen vollgestopft sind. Es gibt auch fertige Mützen, von denen Beith 15 Euro an die Flutopfer spendet. Neuigkeiten auf Instagram: #suedstadtwolle.

Bei Verena Beith gibt es Wolle und Stricksets. Copyright: Sandra Milden

Wild-West-Gefühl mitten in Zollstock, findet Man(n) in der Raucherstube am Höninger Weg 249, denn hier gibt es die betörende Kombination von Whisky und Zigarrenduft. Die kleine Tabakstube samt Lotto/Toto ist eher eine perfekte Symbiose aus Rauch und Torf. Spezialisiert hat sich Inhaber Ralf-Jürgen Schmitz auf Zigarren, die Importe kommen aus Kuba, Nicaragua, Honduras oder der Dominikanischen Republik. Die Preise liegen zwischen 3,50 bis 24 Euro pro Stück. Dazu kommen über 80 Whiskysorten. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 9 - 13 und von 15 bis 18 Uhr. Freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr. Samstags ist bis 14 Uhr geöffnet.



Bei Dekoplus gibt es außer Gardinen auch allerlei Kleinigkeiten. Copyright: Sandra Milden

Weihnachten ist die Zeit, in der man es sich zu Hause mit schönen Dingen so richtig gemütlich macht: Wer noch etwas sucht, wird bei Dekoplus in der Theophanostraße 36 fündig. Denn Inhaber Heijo Werres führt eine exquisite Auswahl an weihnachtlicher Dekoration und generell schöne Accessoires zum Beispiel von Stelton, die sein Thema Raumausstattung ergänzen. Gerne kommt Werres auch nach Hause und berät zu diesem Thema: Sein Metier seit 25 Jahren sind insbesondere Gardinen und Tapeten. Im Trend ist dabei alles, was gefällt. Hauptsache, es tut gut.



Das ist kein Zungenbrecher, sondern himmlische Realität: Doppelt nachhaltig verschenkt, wer Geschenke ganz unverpackt vom Laden „Zollstock unverpackt“ verschenkt. Vielleicht ein Glas, gefüllt mit Reis, Pasta, Getreide oder Pseudogetreide? Auch kleine Geschenke von Tee und Kaffee bis hin zu Schokoladen sind gerne genommene Ideen. Auf zwei Etagen finden Freunde von Nachhaltigem alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch ein Seifenherz. Weitere dufte Geschenke finden sich im Untergeschoss, nicht nur Seifen, sondern auch Kerzen oder Raumdüfte. Einfach mal am Höninger Weg 177 vorbei stöbern und am besten Gläser und Taschen mitbringen.



Weihnachtsgeschenke aus Köln-Kalk

Große Schoko-Nikoläuse, von Hand gegossen, waren gestern. „Viel zu aufwendig, das wollen die Leute nicht mehr bezahlen“, sagt Helga Hommer, Mitarbeiterin in der Feinbäckerei Schlechtrimen an der Kalker Hauptstraße. Stattdessen arbeitet man nun kleinteilig: Spekulatius, Makronen, Zimtsterne abgepackt in 100-Gramm-Tütchen seien der Renner bei den Kunden, sagt Hommer. Und dann natürlich die Weihnachtsstollen, mit Apfel-Zimt-Geschmack, Walnuss oder nach Art des Hauses. „Alles aus regionalen Zutaten und ohne Zusatzstoffe.“



Manja Kebbert bietet den Kunden Engel und Weihnachtsbäume aus Maria Laach an. Copyright: Hans-Willi Hermans

Weihnachtsbücher für kleine und große Leser stehen selbstverständlich in den Regalen, dicke Bücher aller Art für die kalten Abende – nicht zuletzt zu kölschen Themen – ebenso. Aber dazwischen funkelt es: Engel und Tannenbäume aus Glas hält der Kalker Buchladen (Kalker Hauptstraße) in diesem Advent für seine Kunden bereit. „Die kommen aus dem Kloster Maria Laach“, erklärt Buchladen-Mitarbeiterin Manja Kebbert. „Wir haben zur Kommunionfeier schon mal Armbändchen von dort verkauft. Das kam sehr gut an.“



Bei Iris von Sperrmüller findet sich so manche Kuriosität. Copyright: Schäfer

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Höhenhaus



Betritt man das Geschäft von Iris Sperrmüller im Weidenbruch 145 in Höhenhaus, fühlt man sich in eine Schatzkammer versetzt. Die Upcycling-Künstlerin bietet ihren Kunden selbst restaurierte antike Möbel, Schmuck, Wohnaccessoires oder Dekostoffe, Kissen und Polster – alle Waren sind aus alten Materialien hergestellt, die Sperrmüller auf Flohmärkten, im Sperrmüll oder bei Wohnungsauflösungen findet. Gemäß dem Motto „aus schäbig wird schick, aus schräg wird schrill“, gestaltet sie im Auftrag ihrer Kunden auch alten Sachen aus Familienbesitz neu, um sie einer neuen Nutzung zuzuführen. Der Showroom ist freitags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Rufnummer 0151-53934955 geöffnet.

www.iris-von-sperrmueller.de



Köln-Sülz

Ein Porträt ist immer ein schönes Geschenk, beispielsweise, wenn die ganze Familie darauf zu sehen ist. Noch besser ist es, wenn es bei einer Fotosession entsteht, die ein gemeinsames Erlebnis beinhaltet und das Ergebnis zugleich ein Kunstobjekt darstellt. Eine solche Kombination bietet der Fotokünstler Dennys Hill in seinem Atelier an der Marsiliusstraße 42 an.



Fotograf Dennys Hill Copyright: Hill

Die Fotos werden im sogenannten Nassplattenverfahren, einer alten aus den Anfängen der Fotografie stammenden analogen Technik, auf Glas erstellt. Vor einer riesigen alten Kamera können sich die abgelichteten Menschen zu einer Pose zusammenfinden, ihr Bild also selbst inszenieren und danach die spannende Entwicklung erleben. Es entstehen Schwarz-Weiß-Kunstobjekte mit nostalgischem Touch, die für die Ewigkeit gemacht sind.

www.dennyshill.de

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Ehrenfeld

Bier aus Ehrenfeld? Das bedeutete jahrzehntelang: Trink Sester, mein Bester! Die traditionsreiche Brauerei an der Vogelsanger Straße existiert schon seit fast 30 Jahren nicht mehr. Sester-Enkel Paul Nolte will mit seinem „Nolte Cristall“ an die große Zeit des Ehrenfelder Gerstensaftes anknüpfen. Das Vertriebsbüro befindet sich vis-à-vis der früheren Brauerei an der Ecke Piusstraße/Vogelsanger Straße. Jüngeren fällt dagegen als Erstes die „Braustelle“ Ecke Christianstraße/Venloer Straße ein. Die kleine Biermanufaktur hat sich längst mit dem ungefilterten „Helios“, dem Ehrenfelder Alt und diversen weiteren Köstlichkeiten aus Hahn und Flasche einen Namen gemacht. Recht neu dagegen ist die Marke „Ehrenfelder Wieß“. Das ungefilterte Obergärige ist bei der Kaffeerösterei Schamong an der Venloer Straße 535 erhältlich.



Nolte Bier aus Ehrenfeld Copyright: Rösgen

Schamong ist Kölns älteste Rösterei. Das Unternehmen an der Venloer Straße hat Mischungen mit lokalem Bezug – Helios-Blend und Ehrenfelder Mischung – ebenso im Angebot wie die Mitbewerber im Viertel. Bei Van Dyck in der Körnerstraße gibt es unter anderem den Espresso „Ehrenfelder“. Nicht ganz so verbunden zu Neuehrenfeld ist der jüngste im Bunde, „Badass Coffee“ an der Eichendorffstraße, wo es unter anderem eine „Köllefornia“-Mischung gibt. Ziemlich neu ist außerdem die „Originale Herzhäuschen Mischung“ aus Bickendorf. Sie wird im gleichnamigen Café am Mathilde-Herz-Weg zwar nicht produziert, dort aber gern verkauft.



Weihnachtsgeschenke aus Köln-Neuehrenfeld

Düfte machen sich auf dem Gabentisch immer gut. Eine besondere Kreation ist in Neuehrenfeld bei der Parfümerie Meller, Landmannstraße 38 erhältlich: Das Eau de Toilette One by Meller ist – wie die Bezeichnung „One“ vermuten lässt, ein Duft für Sie und Ihn. Die sehr fruchtige Kopfnote wirkt anregend, frisch und aktiv. Kreiert wurde der Duft von Inhaber Heinz-Josef Meller, der ihn in der französischen Parfumeur-Metropole Grasse produzieren ließ. „One ist der erste von insgesamt vier Düften unter eigener Marke“, erklärt Heinz-Josef Meller.

Die erste Eigenkreation bei Meller in Neuehrenfeld Copyright: Rösgen

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Porz-Wahn

Unwiderstehlicher Duft zieht durchs Viertel, wenn Jens Hermann und Joëlle Löwenberg den Kaffeeröster anwerfen. In der Kaffeerösterei Mahou an der Heidestraße werden seit 2012 spezielle Mischungen vom „Vorstadtkaffee“ bis zur nur wenige Herbst- und Wintermonate erhältlichen Edition „Black Label“ aus nur limitiert lieferbaren kubanischen Kaffeebohnen hergestellt. Die Kunden probieren sich an der Außenverkaufs-Theke seit einiger Zeit nicht nur durch genussverheißende Kaffeemischungen, sondern auch durch Schokoladenträume aus Wahner Produktion.



Schokolade von Mahou Copyright: Beatrix Lampe

In einer benachbarten Konditoreiküche stellt ein Chocolatier Pistazientrüffel, Nougat und köstlich gefüllte Pralinenriegel her, zum Dahinschmelzen. Renner ist derzeit ein Schoko-Brief. Da steckt die Kaffee-Schokolade in einem besonders umweltfreundlichen Graspapier-Kuvert. (bl)

Kaffeerösterei Mahou, Heidestraße. 8, 51147 Köln

Info@mahou-coffeehouse.com

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Porz-Eil

Kranke oder verletzte Greifvögel und Eulen oder verwaiste Jungtiere werden von der Greifvogelschutzstation auf Gut Leidenhausen in Porz-Eil aufgenommen, gepflegt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Damit leistet die 1967 gegründete Einrichtung einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Diese Arbeit kann mit einer Tierpatenschaft unterstützt werden. Eine Patenschaft über einen Turmfalken kostet beispielsweise 60 Euro im Jahr, für einen Waldkauz ist der Betrag 80 und für einen Uhu 100 Euro im Jahr. Die Einrichtung hilft nicht nur den Tieren, sondern ist auch gleichzeitig Lernort der Waldschule, die jährlich von über 5000 Grundschulkindern besucht wird. Sonn- und feiertags ist die Schutzstation für Besucher geöffnet, es gibt auch Führungen und einmal im Jahr einen Patentag.

www.sdw-nrw-koeln.de/greifvogelstation/greifvogelschutzstation-koeln/

Leoparden-Rundschal von Doris Königstedt Copyright: Königstedt

Weihnachtsgeschenke aus Köln-Nippes

Rundschals, Mützen, Garten- und Lesekissen, Taschen, Beutel, Schlüsselanhänger, Fahrradsattel-Überzüge und vieles mehr „made in Nippes“ gibt es bei der Unikat-Manufaktur von Doris Königstedt, mit Sitz an der Schillstraße 12. Die pfiffig und farbenfroh designten, handgenähten Unikate stellt Königstedt seit 2013 her. Der Farben, Designs – ob elegant oder verspielt – sind keine Grenzen gesetzt. Diesen leichten Rundschal im Leoparden-Look etwa gibt es schon für 18 Euro, aber auch andere Muster sowie wärmere Stoffe mit Wolle, Fleece, Jeansstoff, Angora etc. sind im Angebot.

www.koenigstedt.de