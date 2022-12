Köln – Gegen 17.20 Uhr ging bei der Feuerwehr gestern ein Notruf ein, dass eine Souterrainwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsburger Straße in Bilderstöckchen brennt. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Weil es aufgrund des Vollbrandes zu starker Rauchentwicklung im Treppenhaus kam, mussten alle Bewohner aus dem Haus gebracht werden. Insgesamt wurden zehn Personen notärztlich betreut, drei davon wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. (roe)