Kölner Traditionsgeschäft Niederländer übernehmen Foto Gregor

Köln – Der Foto- und Videospezialist Kamera Express aus den Niederlanden übernimmt nach eigenen Angaben das deutsche Unternehmen Foto Gregor mit seinem Stammsitz am Neumarkt. Mit der Übernahme erweitere Kamera Express laut Mitteilung auf der Homepage sein Portfolio in Deutschland um acht Filialen.



Das Unternehmen hat bereits Anfang des Jahres fünf Filialen der Photogalerie in Belgien und Luxemburg übernommen und laut eigener Mitteilung nun den Ehrgeiz, auch in Deutschland zum größten Anbieter zu werden. Kamera Express ist bereits in Frankfurt und Hannover aktiv, mit der Übernahme von Foto Gregor kommen acht weitere Filialen hinzu. Allerdings muss die Kartellbehörde zustimmen.



Auf der Homepage der Niederländer wird Foto Gregor-Geschäftsführer Ralph Schumacher mit den Worten zitiert, das Zusammengehen ermögliche es Foto Gregor, online stärker zu wachsen und gleichzeitig den gewohnten Service in unseren Filialen beizubehalten. Das Unternehmen wurde 1974 am Neumarkt gegründet. (two)