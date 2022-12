Unfall in Köln-Braunsfeld Autofahrer erfasst zwei Fußgänger auf Zebrastreifen

Der Unfall ereignete sich auf der Kitschburger Straße in Braunsfeld.

Köln-Braunsfeld – Ein Autofahrer hat am Samstagmittag in Köln-Braunsfeld zwei Fußgänger auf einem Zebrastreifen angefahren. Einer der Passanten wurde nach Angaben eines Polizeisprechers schwer-, der andere leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf der Kitschburger Straße Ecke Friedrich-Schmidt-Straße.



Rettungskräfte behandelten die beiden Verletzten. Copyright: Jasmin

Genaue Angaben zum Fahrer oder den Fußgängern konnten am Samstag nicht gemacht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Autofahrer wahrscheinlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und war deshalb auf den Zebrastreifen gefahren. Die Ermittlungen dauern an. (beq)