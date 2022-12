„Make A Change“ Zwei junge Kölnerinnen sind beim Kika-Award dabei

Köln – Jule (13) und Leen (17) aus Köln haben einen Traum, den viele Erwachsene oft schon ausgeträumt haben: Sie wollen in der Welt etwas verändern. Und sie haben einen ersten Schritt bereits geschafft: Denn beide sind für den Kika Award 2021 nominiert, eine anerkannte Auszeichnung für besonderes Engagement von Kindern und Jugendlichen. Dieser Preis, den der TV-Sender Kika gemeinsam mit ARD und ZDF präsentiert, wird am Freitagabend in Erfurt verliehen – und Leen und Jule werden live dabei sein.

Leen Al-Sheickh (17) aus Dellbrück gehört als Vorjahressiegerin der Jury an. Copyright: Vincent Krauthausen

Leen Al-Sheickh aus Dellbrück konnte schon voriges Jahr feiern. Denn sie erhielt 2020 den Kika Award in der Kategorie „Make A Change“ – frei übersetzt: Wage den Wandel. Schon seit 2017 bringt sie eigene Erfahrungen zu Papier und hat ihre Fluchterfahrungen mit ihrer Familie in einem bewegenden Buch festgehalten. „Alles sein – der schwierige Weg in die Freiheit“ beschreibt die Flucht aus ihrer Heimatstadt Damaskus in Syrien. Fünf Tage und Nächte musste sich die kleine Leen mit ihrer Familie während eines Bombenangriffs in einem Keller verstecken, rund 3000 Menschen starben. Später kenterten sie auf einem Schlauchboot im Mittelmeer, schafften es aber mit Glück in ihre neue Heimat Köln.

Das Trauma beim Schreiben überwinden

Die traumatischen Erlebnisse bringen sie dazu, alles aufzuschreiben. „Ich kann das nicht vergessen. Texte zu schreiben, hat mir bei der Verarbeitung geholfen“, sagt die Schülerin des Berufskollegs in Bergisch Gladbach. In Deutschland fühle sie sich wohl, fühle aber auch die oftmalige Skepsis gegenüber Geflüchteten. „Allein das Wort Flüchtling hat etwas Negatives. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Mein Traum ist es, Schriftstellerin oder Anwältin zu werden.“ Zuerst möchte Leen jedoch die gymnasiale Oberstufe mit dem Abitur abschließen.

Der Kika-Award

4

Kategorien werden beim Kika-Award ausgezeichnet, für die sich Kinder und Jugendliche mit außergewöhnlichen Projekten bewerben können. Die Veranstaltung findet zum zweiten Mal statt. Gesucht und preisgekrönt werden Projekte, die sich in den Bereichen Medien, Kultur, Nachhaltigkeit und Soziales engagieren oder clevere Erfindungen hervorbringen.

Einen speziellen Preis erhalten Kinder und Jugendliche, die sich besonders für andere Kinder eingebracht haben. Eine Kinderjury hat im Vorfeld die jeweils drei besten Ideen für die Final-Show ausgewählt. (jsp)

In diesem Jahr fährt sie wieder zur Preisverleihung und verstärkt nun die Kinderjury. Sie könnte also Jule unterstützen, welche bei „Make a Change“ ebenfalls eine tolle und erstaunlich reife Idee vorweisen kann. Die 13-Jährige sagt selbstsicher: „Ich habe mich beworben, weil ich den Krebs besiegen möchte.“ Seit dem Tod ihrer Mutter, die an den Folgen einer Blutkrebserkrankung starb, unterstützt die junge Kölnerin die Forschung der Deutschen Krebshilfe und hat bereits knapp 25 000 Euro gesammelt.

Egal, ob mit einer Spendendose von Tür zu Tür, über Instagram oder einer selbst erstellten Spendenseite bei der Deutschen Krebshilfe – Jule verfolgt ihren Traum gewissenhaft. Sie möchte zeigen, dass man trotz Trauer im Leben wieder stark und fröhlich sein kann.

Die Preisverleihung wird am Freitag um 19.30 Uhr in einer großen Liveshow aus Erfurt auf KiKA ausgestrahlt.