Neun Jahre nach Fund auf Autobahn Neue TV-Fahndung bei „Aktenzeichen XY ungelöst“

Köln – Die Eltern geben nicht auf und auch die Kölner Polizei will diesen tragischen Fall endlich aufklären: Die Angehörigen wollen wissen, was mit dem damals 23-jährigen Daniel Schreiner nach einem nächtlichen Ausflug ins Kölner Nachtleben passiert ist.



Der junge Mann wurde vor neun Jahren nach einem Aufenthalt in der Kneipe „Klapsmühle“ mit lebensgefährlichen Verletzungen am Autobahn Kreuz Bonn-Nord gefunden worden. Die Hintergründe des Dramas sind weiter unklar und nun wird der Fall zum zweiten Mal in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ gezeigt werden. Der Nachtschwärmer hielt sich in der Nacht zum 9. Januar 2011 mit Freunden in der Kneipe auf und verließ den Laden genau um 2.36 Uhr.



Nur 28 Minuten später wurde er auf dem Seitenstreifen der Autobahn entdeckt. Die Polizei ging zunächst von einem tragischen Unglück aus. Hatte der junge Mann die Orientierung verloren? Wollte er zu Fuß von Köln nach Hause? Jahre später geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Schon mehrfach ist über den tragischen Fall in TV-Sendungen berichtet worden – ohne durchschlagenden Erfolg. „Es ist ein neuer Versuch“, sagte ein Polizeisprecher der Rundschau. Für die Aufklärung haben die Eltern eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. (ta)