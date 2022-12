Wohnungsbrand in Köln-Nippes

Köln-Nippes – Bei einem Wohnungsbrand in Nippes ist am Sonntagabend eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Kölner Feuerwehr brannte es bei ihrem Eintreffen gegen 21:45 Uhr im dritten Stock eines Wohnhauses in der Niehler Straße.

Ein sich in der Wohnung befindlicher Mann rettete sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte über den Balkon in den zweiten Stock und wurde von weiteren Hausbewohnern ins Freie gebracht. Der Rettungsdienst behandelte die verletzte Person noch vor Ort, es handelt sich wohl um den Wohnungsbesitzer. Er wurde anschließend in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht.

Das Feuer in der Niehler Straße wurde binnen weniger Minuten gelöscht, weitere Verletzte gab es nicht. (red)