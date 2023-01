Bauernmarkt in Köln Hier gibt es nachhaltiges Obst und Gemüse aus erster Hand

Poll – Regionale Produkte unmittelbar vor der Haustür direkt vom Erzeuger kaufen – das ist die Idee des Netzwerks „Marktschwärmer“. In Poll startete der Marktschwärmer-Bauernmarkt vor fast einem Jahr. Im Bürgerzentrum Ahl Poller Schull (Poller Hauptstraße 65) bieten bäuerliche Erzeuger, Lebensmittel-Handwerker und kleine Manufakturen ihre Waren an. Weiter als 40 Kilometer sind sie vom Produktions- zum Verkaufsort nicht gereist.



Gemüsehändler der Marktschwärmer Copyright: MS

Obst, Gemüse, Backwaren und Milchprodukte sind im Sortiment der Anbieter vertreten, Fruchtaufstriche, Wildwurst, Öle, Seifen und mehr können nachhaltig orientierte Kunden ebenfalls bei den Marktschwärmern entdecken.



Einkäufe mit Click und Collect



Im Vorfeld zum ersten Jahrestag am 5. Oktober werden viele Produkte aus der Region noch einmal attraktiver für die Stadtteilbewohner, denn am heutigen Dienstag, 14. September, und Dienstag, 21. September, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, profitieren sie von den Probierwochen (bis 24. September).

Neben besonders günstigen Probierangeboten und Verkostungen gibt es eine Gutscheinverlosung für eine Gemüsebürste, Schneidebrett & Co. Neukunden erhalten bis zum 30. September einen zusätzlichen Rabatt von fünf Euro. Einkäufe können ausschließlich nach dem „Click und Collect“ Prinzip über die Webseite der Marktschwärmer erledigt und zu den angegebenen Zeiten im Poller Bürgerzentrum abgeholt werden.



Interessant für die Anwohner könnte auch sein, dass der Poller Veedels Klaaf in der Ahl Poller Schull etwa zeitgleich, nämlich jeden Dienstag von 17 Uhr bis 21 Uhr, stattfindet. „Einfach vorbeikommen und probieren“, rät Marktschwärmer-Gastgeberin Annabelle Mayer noch Unentschlossenen. Die Probierwochen seien zum Kennenlernen genau richtig.