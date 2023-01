Neue Wohnwelten in Köln Trösser eröffnet Filiale in Porz nach Renovierung

Köln – Alles neu nach dem Umbau: Nach dreizehn Jahren in Porz stand für den Polstermöbel-Spezialisten Trösser eine Grundlegende Sanierung der Filiale an. Seit gestern begrüßt das Team die Kundschaft auf 4000 Quadratmetern mit völlig neuen Einrichtungsmöbeln. Barrierefreiheit sei hierbei ein Ausschlaggebendes Kriterium gewesen, sagt Gregor Heyse, Geschäftsleiter der Fililale an der Rudolf-Diesel-Straße 18.

Bei der Anordnung der neuen Produkte seien „komplette Wohnbilder entstanden, so dass die Farben der Möbel in Teppich und Wandfarben wiederzufinden ist“. Maßgeblich war daran Innendekorateurin Sabine Bröhl, die Frau des Geschäftsführers. Trösser ist auf Sofas, Fernsehsessel, Boxspringbetten und Esstischgarnituren spezialisiert, richtet nach Bedarf aber auch ganze Räume ein. Lampen und übrige Dekoration stehen ebenfalls zum Verkauf.



Aktuelle Trends wie veganes Leder oder Stoff aus aufbereiteten Plastikflaschen hat die Filiale von Trösser jetzt ins Sortiment aufgenommen. Nach der stark reduzierten Phase des Räumungsverkaufs bietet das Möbelhaus in den ersten Wochen der Neueröffnung auch in Marsdorf Waren zu reduzierten Preisen an. (cbp)